Sağlıklı yaşam içerikleriyle tanınan 47 yaşındaki sunucu, spor ve beslenme konusunda yıllardır binlerce kişiye ilham veren biri olarak kansere yakalanmasının kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Vahapoğlu, okulların açıldığı gün yaptırdığı kolonoskopi sonucunda rektum kanseri teşhisi konduğunu ve hemen tedavi sürecine başladığını belirtti.

“3. kemoterapiyi tamamladım, iyiyim”

Tedavisinin iyi gittiğini belirten Vahapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hayatım iki aydır tedaviler arasında geçiyor. O ilk hafta şoku atlattıktan sonra kemoterapi sürecim başladı. Çok şükür 3. kemoterapi bu hafta tamamlandı, iyiyim. Hayat ne getirirse getirsin şükretmeyi bilirim; güçlü duruyorum.”

Kanserle mücadele ederken olumsuz duygulara kapılmadığını söyleyen ünlü sunucu, tüm süreci kabullenerek ilerlediğini ifade etti.

“Sağlıklı yaşayan biri olarak bu benim için bile beklenmedik”

Vahapoğlu, yıllardır spor, yoga, meditasyon ve dengeli beslenmeyi hayatının merkezine koyduğunu hatırlatarak, hastalığın herkesi etkileyebileceğinin altını çizdi:

“Benim kadar sağlıklı yaşayan, sporunu aksatmayan, dengeli beslenen birinin bile başına gelebiliyor. Kontrollerinizi ihmal etmeyin.”

“Yaşamı ertelemiyorum, işime devam ediyorum”

Tedavi sürecine rağmen günlük yaşantısına devam ettiğini belirten Vahapoğlu, yeni kitabının yayımlandığını, aynı zamanda yeni bir televizyon programı için hazırlık yaptığını söyledi.

“Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor ama aynı zamanda çalışmayı ve üretmeyi sürdürüyorum. Yeni programım için de çok yakında ekranlarda olacağım.”

“Hassas bir süreç, saygı rica ediyorum”

Anne ve babasını peş peşe kaybettiğini hatırlatan Vahapoğlu, bu hastalığı da bir sınav olarak gördüğünü dile getirdi. Hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayarak takipçilerinden anlayış istedi: