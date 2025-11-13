Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve kalbine stent takılan Muazzez Abacı’nın, ciğerlerinde su toplandığı tespit edilmişti. Nefes almakta zorlanan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Abacı, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü, doğum gününde yaşamını yitirdi.

Menajeri acı haberi duyurdu

Sanatçının menajeri Taner Budak, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Budak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı’yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78’inci doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

“Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.”

Muazzez Abacı kimdir?

Gerçek adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947’de Ankara’da dünyaya geldi. Babası Oktay Altıoklar’dır. Eğitimini Ankara Koleji’nde tamamlayan Abacı, 1966 yılında Ankara Radyosu’nda müzik kariyerine adım attı.

İlk plağını 1973 yılında “Bir Sen Kaldın İçimde” adlı çalışmasıyla çıkardı. Ardından Kervan, As ve Yavuz Plak şirketleri için sayısız 45’lik ve uzunçalar kaydetti.

Sanat hayatı boyunca “Şakayık” ve “Vurgun” gibi eserleriyle hafızalara kazındı. 1990 yılında yayımladığı “Vurgun” albümü, kariyerinin zirvesi olarak kabul edildi.

1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen Abacı, Türk sanat müziğine yaptığı katkılarla kuşaklar boyunca hatırlanacak bir isim oldu.

Özel hayatı

Muazzez Abacı’nın ilk eşi polis memuru Abdurrahman Abacı’dır. Bu evlilikten 1969 doğumlu bir kızı, Dr. Saba dünyaya gelmiştir. Sanatçı, daha sonra avukat Atilla Kurtbaş ile iki yıl süren ikinci bir evlilik yapmıştır.

Sanat dünyasında derin üzüntü

Türk sanat müziğine sesi, duruşu ve yorumuyla damga vuran Muazzez Abacı’nın vefatı, sanat camiasında büyük bir boşluk bıraktı. Sosyal medyada binlerce sanatsever, “Türk müziğinin sultanı” olarak anılan Abacı için taziye mesajları paylaştı.