ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformundan İran'a yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Trump İran'da iç çekişme yaşandığını iddia ederek, "İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor. Gerçekten bilmiyorlar. Savaş alanında ağır kayıplar veren 'sertlik yanlıları' ile hiç de ılımlı olmayan (ama saygı kazanan!) 'ılımlılar' arasındaki iç çekişme çılgınlık" ifadelerini kullandı. Trump, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen bizde. ABD Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi boğazdan giremez veya boğazdan çıkamaz. İran bir anlaşma yapana kadar boğaz kapatılmış durumda" ifadelerine yer verdi.