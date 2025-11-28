Yeni tebliğ, tasarruf finansman şirketlerinin nakit girişlerinin nakit çıkışlarını karşılayacak asgari likidite düzeyini sağlamasını ve sürdürmesini amaçlıyor. Düzenlemeye göre, şirketlerin likidite düzeyi likidite yeterlilik oranı ile ölçülecek ve bu oran, nakit girişinin nakit çıkışına bölünmesiyle hesaplanacak.

Likidite yeterlilik oranı günlük hesaplanacak, haftalık basit aritmetik ortalaması ise yüzde 100’den az olamayacak. Şirketler, bu oranı haftalık olarak BDDK’ya bildirecek.

Özellikle dikkat çeken uygulamalar ise şunlar:

Haftalık bazda likidite yeterlilik oranı 6 defa üst üste yüzde 200’ün altına düşerse , şirketler nedenleriyle birlikte BDDK’ya derhal bilgi verecek.

Haftalık oran yüzde 120’nin altına düşerse , alınması planlanan önlemler de BDDK’ya iletilecek.

Likidite uyumsuzlukları, takip eden 2 hafta içinde giderilmek zorunda olacak ve bir takvim yılı içerisinde 6 defadan fazla uyumsuzluk yaşanamayacak.

BDDK’nın tebliği 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve tasarruf finansman şirketlerinin finansal istikrarını güçlendirmeyi hedefliyor.