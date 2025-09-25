Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı taşıyan “TRK” uçağı, başkent Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Havalimanı’na indi. Erdoğan, gün içinde çeşitli temaslarda bulunduktan sonra Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray’a gidecek.

Son Dakika Değişikliği

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın aktardığına göre, iki liderin bu akşam Türkiye saatiyle 18.00–20.00 arasında gerçekleştireceği görüşmede plan değişikliğine gidildi. Daha önce basın mensuplarına açık olması öngörülen görüşmenin tamamen basına kapalı yapılmasına karar verildi.

Erdoğan–Trump görüşmesinde Gazze’deki son durumun, iki ülke ilişkilerinin ve bölgesel gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.