Sıradanlığa meydan okuyan kullanıcılar için tasarlanan sınırlı sayıdaki bu özel versiyon, dış tasarımındaki 9 ana unsurda yer verilen “Siyah Artemis” rengi ve modele özgü detaylarla derinlik ve yenilikçi bir duruş sergileyerek gizemli bir zarafet atmosferi yansıtıyor. Chery TIGGO7 PRO MAX Black Edition; çarpıcı Siyah Artemis dış tasarımı, özenle işlenmiş lüks iç mekânı, ileri akıllı özellikleri ve yüksek performanslı güç aktarma sistemiyle sportifliği lüksle birleştiriyor. Bu olağanüstü kombinasyon hem bireyselliğe hem de kaliteye önem veren Türk tüketicilere otomotiv pazarında son derece cazip yeni bir seçenek sunuyor.

Çinli otomotiv devi Chery, SUV sınıfında konfor ve güvenlik arayan ailelerin tercihi TIGGO7 PRO MAX’in sıradanlığa meydan okuyan ve siyahın tüm estetiğini sunan Black Edition donanımlı versiyonunu Türkiye’de 2 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Sınırlı sayıda üretilen bu özel versiyon, dış tasarımda öne çıkan “Siyah Artemis” rengindeki özel kaplamasıyla gelişmiş akıllı teknolojiyi güçlü performansla buluşturuyor. Bu özel model yükseltmesi, sportif tasarımla premium zarafetin birleşimini bir üst seviyeye taşıyor.

Siyah Artemis ile güçlü bir duruş

Yeni TIGGO7 PRO MAX Black Edition, minimalist tasarım görselliği ile bireysel cesaretin kusursuz dengesini ortaya koyuyor. Modele özgü Siyah Artemis rengi derinlik ve yenilikçi bir duruş sergileyerek gizemli bir zarafet atmosferi yaratıyor. Kristal kesim LED farlar ise son dokunuşu yaparak yolu aydınlatırken ön tasarıma keskin, yüksek teknolojiye sahip bir görünüm kazandırıyor. Tasarımcılar, Siyah Artemis rengini dış tasarımdaki dokuz ana unsura uygulayarak kusursuz bir premium estetik oluşturdu. Chery logosu da dahil olmak üzere siyah ön ızgara aracın güçlü duruşunu vurgularken, siyah tavan çıtaları “yüzen tavan çizgisi” tasarımıyla mükemmel bir uyum sağlıyor. Pencere ve kapı çıtaları ise zarif hatları belirginleştiriyor. Modelin profilinde ise 19 inçlik parlak siyah alaşım jantlar ve siyah yan basamaklar dinamik ve sportif karakteri güçlendiriyor. Yan aynaların altındaki siyah paneller, ön tampon ızgaralarındaki ince koyu renkli detaylar ve arka kısımda sportif enerjiyi artıran siyah-kırmızı spoyler kaplaması tasarımı tamamlayan ayrıntılar arasında. Tüm bu özenle işlenmiş unsurlar bir araya gelerek her yerde dikkatleri üzerine çeken premium bir siyah estetik sunuyor.

Rafine İç Mekân: Duyusal Lüks Deneyimi

TIGGO7 PRO MAX Black Edition’ın premium zarafeti kabin içinde de devam ediyor. Spor hatlara sahip suni deri koltuklar, ince işçiliğiyle yolcuları sararak hem uzun yolculuklarda konfor hem de üstün destek sağlıyor. İç mekânın merkezinde, kristal kesim elmas vites kolu mücevher benzeri bir odak noktası oluşturuyor ve detaylara verilen titiz özeni sergiliyor. Üst bölümdeki 1,1 metrekarelik geniş panoramik cam tavan (anti-pinch korumalı) kabine doğal ışık doldurarak ferah ve açık bir atmosfer yaratıyor. 64 renkli kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatma sistemi her ortam için mükemmel bir ruh hali yaratırken, Sony premium ses sistemi konser kalitesinde ses deneyimi sunuyor. Tüm bu unsurlar, her yolculuğu gerçekten kapsayıcı bir lüks deneyimine dönüştürüyor.

Akıllı teknoloji ile zahmetsiz kontrol

TIGGO7 PRO MAX Black Edition, gelişmiş akıllı teknolojileriyle zorlu sürüş koşullarında ve karmaşık arazilerde güven veriyor. Bununla birlikte modelin iç mekânında yer alan tepkisel 24,6 inçlik çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi, navigasyon, eğlence ve araç kontrollerini kusursuz bir şekilde parmak uçlarına getiriyor. 540° Şeffaf Şasi Görünümü ister kayalık dağ yollarında ister dar şehir sokaklarında olsun, aracın altını gerçek zamanlı görüntüleyerek olası engelleri neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. İki bölgeli otomatik iklim sistemi ise kabin sıcaklığındaki değişimlere anında uyum sağlayarak özellikle sıcak yaz günlerinde anlık serinleme sunuyor.

Kusursuz güç aktarma sistemi ile her koşulda performans

TIGGO7 PRO MAX Black Edition, her türlü sürüş koşulunu aşmak için olağanüstü bir güç aktarma sistemine sahip. 1.6 TGDI turboşarjlı motor, 7 ileri Getrag ıslak çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile eşleştirilerek 145 HP maksimum güç ve 275 Nm tork üretiyor. Bu dinamik kombinasyon her koşulda üstün performans sergiliyor. Günlük şehir sürüşlerinde pürüzsüz bir akıcılık sunarken, hafta sonu maceralarında çamurlu patikaları ve zorlu arazileri kararlılıkla aşıyor. Gelişmiş sürüş kontrol sistemi ise tüm koşullarda optimum çekiş ve sarsılmaz denge sağlayarak sürücülere her yolu fethetme özgüveni sunuyor ve saf sürüş keyfi vadediyor.

