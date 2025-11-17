Trump, Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin Epstein dosyalarının açığa çıkarılması için oy kullanması gerektiğini belirtti ve "Saklayacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Trump’tan Sert Açıklama

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’ın, Epstein dosyalarının açıklanmasına yönelik oylamanın, Trump hakkındaki reşit olmayan kızlara yönelik istismar ve insan kaçakçılığı iddialarını sona erdirmeye yardımcı olacağını belirtmesinin ardından açıklama yaptı. Trump, paylaşımında, “Bu, Cumhuriyetçi Parti’nin büyük başarısını gölgelemek için 'Radikal Sol Deliler' tarafından yürütülen Demokrat aldatmacasını geride bırakma zamanı” ifadelerini kullandı.

Epstein Davası ve Belgeler

Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 10 Ağustos 2019’da New York’taki cezaevinde ölü bulunan Epstein, dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Epstein’in kurduğu fuhuş ağı ve politik-sosyal bağlantıları, davanın kamuoyunda uzun süre tartışılmasına neden oldu.

Trump’ın İsmi Davada Geçmişti

Öte yandan, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya üzerinden Trump’ın Epstein davası dosyalarında adının geçtiğini ve bu nedenle belgelerin açıklanmadığını iddia etmişti. Wall Street Journal ise Trump’ın 2003 yılında Epstein’e 50. doğum günü için müstehcen bir mektup gönderdiğini öne sürerken, Trump, gazete ve sahibi Rupert Murdoch’a 10 milyar dolarlık dava açmıştı.

Temsilciler Meclisi Belgeleri Kamuoyuna Açıldı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein soruşturmasına ilişkin uçuş kayıtları, cezaevi gözetim görüntüleri, mahkeme evrakları, ses kayıtları ve e-mailler dahil olmak üzere toplam 33 bin 295 sayfa belgeyi kamuoyuna duyurmuştu. Eylül ayında yayımlanan belgelerde, Elon Musk, siyasi stratejist Steve Bannon, teknoloji milyarderi Peter Thiel ve İngiliz Kraliyet ailesinden York Dükü Prens Andrew’in isimleri yer aldı. Belgelerde mağdurların isimleri gizlenirken, Epstein’in finansal tabloları ve uçuş listeleri gibi detaylar da paylaşıldı.

ABD’de Jeffrey Epstein dosyalarının açıklanması tartışmaları, Trump’ın Cumhuriyetçilere yaptığı çağrıyla yeniden gündemde. Belgelerin tam olarak ne ölçüde açıklanacağı ve olası yasal süreçler, önümüzdeki dönemde ABD siyasetinin merkezinde yer alacağa benziyor.