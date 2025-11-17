Beşiktaş Kulübü’nün açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kulüp yetkilileri, Sergen Yalçın’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve operasyon sonrası gerekli kontrollerin yapılacağını belirtti. Taraftarlar ve spor camiası, sosyal medya üzerinden tecrübeli teknik direktöre geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettirmiş ve takımın hem saha içi hem saha dışındaki performansında kritik rol oynamıştı. Operasyon sonrası iyileşme süreciyle ilgili gelişmeler, Beşiktaş Kulübü tarafından paylaşılmaya devam edecek.