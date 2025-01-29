Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine katkı sağlayan federal desteğin kesilmesi için "Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması" başlıklı kararnameyi imzaladığı bildirildi. Kararnamede, "ABD'nin politikası, bir çocuğun bir cinsiyetten diğerine sözde 'geçişini' finanse etmeyecek, sponsor olmayacak, teşvik etmeyecek, yardım etmeyecek veya desteklemeyecek, bu yıkıcı ve yaşamı değiştiren prosedürleri yasaklayan veya sınırlayan tüm yasaları titizlikle uygulayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kararnamede ülke çapında tıp uzmanlarının, geri döndürülemez tıbbi müdahaleyle bir çocuğun cinsiyetini değiştirebileceği gibi radikal ve yanlış bir anlayışa dayanarak giderek daha fazla sayıda çocuğu sakatladığı ve kısırlaştırdığı vurgulanarak, "Bu tehlikeli gidişat, milletimizin tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır ve buna son verilmelidir" denildi.

Editör: Bekir YILMAZ