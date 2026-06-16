Kurum, söz konusu hatanın yayıncılık standartları açısından kabul edilemez olduğunu belirterek ilgili spikerin turnuva yayın ekibinden çıkarıldığını açıkladı.

TRT tarafından yapılan açıklamada, 16 Haziran 2026 günü TSİ 04.00'te oynanan İran–Yeni Zelanda maçının anlatımında yaşanan hatanın yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kurum, olayla ilgili idari ve teftiş süreçlerinin derhal başlatıldığını bildirirken, inceleme sonucunda gerekli işlemlerin eksiksiz şekilde uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, 30 yılı aşkın spor yayıncılığı deneyimine sahip olduğu belirtilen ilgili spikerin, inceleme süreci kapsamında ABD'deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekildiği ve turnuva yayınlarında görev almayacağı kaydedildi.

TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmediğini belirterek kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

Spot: TRT, İran–Yeni Zelanda maçının anlatımında yapılan hata nedeniyle özür açıklaması yayımladı. Kurum, ilgili spikeri Dünya Kupası yayın ekibinden çektiğini ve inceleme başlattığını duyurdu.