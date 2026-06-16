Kurumun açıklamasına göre soruşturmada, rakip firmalar arasında fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylemler, rekabete hassas bilgi paylaşımı, bayilere yönelik yeniden satış fiyatı dayatmaları, bölge ve müşteri kısıtlamaları ile iş gücü piyasasında çalışan transferlerini engelleyici uygulamalar incelendi.

En yüksek ceza Brisa'ya

Rekabet Kurulu'nun 4 Haziran 2026 tarihli kararı kapsamında en yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa Bridgestone Sabancı Lastik'e verildi.

Brisa'yı 672,3 milyon lira ile Goodyear Lastikleri Türk AŞ takip ederken, diğer şirketlere uygulanan cezalar şöyle sıralandı:

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik: 1 milyar 19 milyon TL

Goodyear Lastikleri Türk AŞ: 672,3 milyon TL

Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ (Continental): 397,3 milyon TL

Hankook Lastikleri AŞ: 361,5 milyon TL

Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ: 292,4 milyon TL

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ: 206,8 milyon TL

Michelin Lastikleri Ticaret AŞ: 185,1 milyon TL

Ayrıca bazı bayi ve dağıtım şirketlerine de rekabeti kısıtlayıcı bilgi paylaşımı nedeniyle ceza verildi.

Petlas uzlaşma yolunu seçti

Soruşturma devam ederken Petlas, Tatko Lastik ve bazı dağıtım şirketleri uzlaşma mekanizmasından yararlandı.

Bu kapsamda Petlas'a 396,9 milyon lira, Tatko Lastik'e 67,7 milyon lira, Üstündağ Lastik'e ise 8,3 milyon lira idari para cezası uygulanırken, çeşitli bayi ve dağıtıcılara verilen cezalarla birlikte uzlaşma sürecindeki toplam ceza tutarı 497 milyon lirayı aştı.

Böylece soruşturma sonucunda verilen 3 milyar 136,8 milyon liralık ceza ile birlikte toplam yaptırım tutarı 3 milyar 633,9 milyon liraya ulaştı.

İş gücü piyasası da inceleme konusu oldu

Rekabet Kurumu'nun kararında dikkat çeken başlıklardan biri de iş gücü piyasasına yönelik uygulamalar oldu.

Kurul, bazı şirketlerin çalışan ayartmama anlaşmaları yaptığı veya çalışan hareketliliğini sınırlayabilecek şekilde rekabete hassas bilgi paylaşımında bulunduğu sonucuna ulaştı. Bu nedenle Brisa, Goodyear, Hankook, Pirelli ve Prometeon'a ek yaptırımlar uygulandı.

Lastik üreticilerine yeni yükümlülükler getirildi

Rekabet Kurumu yalnızca para cezası vermekle yetinmedi. Kararla birlikte sektörde rekabetin yeniden tesis edilmesi amacıyla üretici ve sağlayıcı şirketlere yeni yükümlülükler de getirildi.

Buna göre şirketlerin bayilere gönderdikleri fiyat listeleri ve fiyat değişikliklerine ilişkin duyurularda filigran sistemi kullanmaları, toplu fiyat bildirimlerine son vermeleri ve her bayinin yalnızca kendisine özel erişebileceği dijital platformlar üzerinden iletişim kurmaları gerekecek.

Ayrıca bayi sözleşmelerine, ileri tarihli fiyat bilgileri ve ticari koşulların rakiplerle paylaşılmasını engelleyecek yaptırım hükümlerinin eklenmesi zorunlu hale getirildi.

Kurul, söz konusu yükümlülüklerin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren üç ay içinde hayata geçirilmesini istedi.

Bazı iddialarda ihlal bulunamadı

Öte yandan Rekabet Kurulu, Prometeon hakkında fiyat uyumu iddiasının ispatlanamadığını belirterek bu başlıkta ceza uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.

Brisa ve Hankook'un bayilere yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğuna ilişkin iddialar bakımından da yeterli bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.

Karar, son yıllarda Türkiye'de tek bir sektöre yönelik verilen en yüksek rekabet cezalarından biri olarak kayıtlara geçti.