Mehmet Zahid Sobacı, TRT Genel Müdürlüğü görevine yeniden atanarak görevine devam edecek. Böylece 2021 yılından bu yana genel müdürlük görevini sürdüren Prof. Dr. Sobacı, kurumun vizyoner yayın politikalarını sürdürecek.

TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise Ahmet Albayrak’ın yerine Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür – Yönetim Kurulu Üyesi)

Hale Kaplan (Yönetim Kurulu Üyesi)

Meryem İlayda Atlas Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Özer Köseoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)

Büşra Karaduman Aktuna (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Ramazan Yıldırım (Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. Oğuz Güner (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yeni atamalarla birlikte, TRT’nin kurumsal yapısında deneyimli ve akademik geçmişi güçlü isimlerin yer aldığı bir yönetim profili dikkat çekti.