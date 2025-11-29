"2 Milyon Lira Kaybettim, 4 Milyona Yakın Borcum Var"

Adana’da yaşayan ve 26 yıldır öğretmenlik yapan 3 çocuk babası Yalçın Keklik (49), internet üzerinden girdiği forex işlemleri nedeniyle tüm hayatının altüst olduğunu anlattı. Kaldıraçlı işlemlerle yüksek kazanç hayali kurduğunu ancak kısa sürede tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Keklik, yaklaşık 2 milyon lira zarar ettiğini ifade etti.

Kayıplarını kapatmak için farklı yerlerden borç aldığını belirten Keklik, zaman içinde borçların büyüdüğünü ve ödenemez bir hâle geldiğini ifade etti.

“Ailemi Kaybettim, Tehdit Ediliyorum”

Yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde anlatan öğretmen, süreçte ailesiyle bağlarının da koptuğunu dile getirdi:

“Kaybettiğim paralar yüzünden borçlandım. Sağdan soldan borç aldım, ödeyemedim. Ailemin büyük kısmı elimden gitti. Şimdi piyasaya yaklaşık 4 milyon lira borcum var. Sürekli aranıyorum, tehdit ediliyorum. ‘Ödemezsen aileni biliyoruz’ diyorlar. Çocuklarım bile artık benim ölmemi istiyor.”

Tefeciler tarafından tehdit edildiğini öne süren Keklik, her gün korku içinde yaşadığını dile getirdi.

“Forex Bir Kumardır, Kimse Girmesin”

Yaşadığı maddi ve manevi yıkımın ardından toplumun dikkatini çekmek istediğini söyleyen Keklik, kartonlara yazdığı yardım çağrılarıyla durumunu duyurmaya çalıştığını belirtti.

"Forex bir kumardır. Kimse bu işlere girmesin. Ben her şeyimi kaybettim. Mesleğimi, ailemi, huzurumu… Kendimi bitirdim."

diyerek vatandaşları uyardı.