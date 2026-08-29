Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada oyuna ikinci yarının başında dahil olan Enis Bardhi, top kapma mücadelesinde yine kendisi gibi ikinci yarıda oyuna giren Uğur Kaan'a yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

65. dakikada sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topla Melih'in şutu yandan auta gitti.

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sousa'nın ortasında Haidara arka direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

86. dakikada Show'un savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Metehan Altunbaş'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Temel, Selahattin Altay

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Masuaku dk. 41), Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Toth dk. 77), Deniz Türüç (Rayyan Baniya dk. 73), Gonçalves (Enis Destan dk. 77), Colley (Bardhi dk. 46), Muleka

Yedekler: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk, Ömer Çobanoğlu, Da Mata, Emir Bars

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijksteel, Zoukrou (Aye dk. 60), Maglica, Haidara, Berkan Kutlu, Show, Agyei (Muharrem Cinan dk. 90), Sissoho (Uğur Kaan Yıldız dk. 46), Sousa (Onur Öztonga dk. 90), Baku (Metehan Altunbaş dk. 66)

Yedekler: Onurcan Piri, Emir Ortakaya, Haydar Karataş, Mustafa Ege Bilim, Bedirhan Yıldız

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Zoukrou (dk. 39 k.k.) (Konyaspor), Haidara (dk. 72), Metehan Altunbaş (dk. 86) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Enis Bardhi (dk. 47)

Sarı kartlar: Sissoho, Agyei, Maglica, Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Kocaelispor), İlhan Palut (Teknik Direktör), Toth (Konyaspor)