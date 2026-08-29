Kayserispor yönetimi, maç öncesinde Bursaspor yönetimini ağırladı.

Kayserispor yönetimi, TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak Kayserispor-Bursaspor karşılaşması öncesinde, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve değerlyönetim kurulu üyelerini ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen dostluk yemeğine; Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve Bursaspor Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beyhan, Yücel Şahin ve Samet Sarıoğlu katıldı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, 'Türk futbolunun iki köklü camiasını bir araya getiren bu anlamlı buluşmada sporun dostluk, kardeşlik ve birlik ruhunu bir kez daha yaşadık. Nazik katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz' denildi.