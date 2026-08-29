Volvo Trucks, 100. Yılını Özel Seri FH ve FH16 Modelleriyle Kutluyor!

Taraftarın Radarına Takılan İsim: Malick Fofana Fenerbahçe'ye Transfer Olur mu?

Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor! İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de hangi camilerde program var?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Borsa İstanbul’da 3 hisse için yeni tedbir: İşlem kısıtlamaları başladı

TMSF yönetimindeki Güney Hastanesi satışa çıkıyor: İhale tarihi belli oldu

“Fidan Hoca” soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı: Aylık kazancı yaklaşık 1 milyon TL

Piyasalarda haftanın kazananları belli oldu: Borsa, altın ve dövizde hareketlilik

Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda serbest güreş erkekler 65 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Duman, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde coşkuyla karşılandı. İşadımı Galip Şanlı tarafından organize edilen karşılama programında milli sporcu için araç konvoyu düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konvoyda Duman'a sevgi gösterilerinde bulunuldu. Konvoyun ardından Vadi Petrol'de düzenlenen programda Ahmet Duman'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Uluslararası organizasyonda elde ettiği altın madalyayla memleketine dönen Duman'ın başarısı ilçede sevinçle karşılandı. Program, ödül takdiminin ardından sona erdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.