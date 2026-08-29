Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Ahmet Duman, memleketi Tokat'ın Erbaa'da ilçesinde coşkuyla karşılandı.
Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda serbest güreş erkekler 65 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Duman, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde coşkuyla karşılandı. İşadımı Galip Şanlı tarafından organize edilen karşılama programında milli sporcu için araç konvoyu düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konvoyda Duman'a sevgi gösterilerinde bulunuldu. Konvoyun ardından Vadi Petrol'de düzenlenen programda Ahmet Duman'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Uluslararası organizasyonda elde ettiği altın madalyayla memleketine dönen Duman'ın başarısı ilçede sevinçle karşılandı. Program, ödül takdiminin ardından sona erdi.