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Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.30'da gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Bordo-mavililer, ardından karşılaşma için deplasmana hareket edecek.

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Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. Isınmanın ardından bordo-mavililer, rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise Amedspor maçına yönelik taktik çalışma yapıldı.

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