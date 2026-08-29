Bodrum Futbol Kulübü, Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Aboubakar, imza sonrası taraftara 3'lü çektirdi.

Bodrum İlçe Stadı'nda düzenlenen imza törenine Bodrum FK Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara, Yönetim Kurulu üyeleri, MHP Bodrum İlçe Başkanı Engin Galipoğlu ile çok sayıda taraftar katıldı. Törende Bodrumspor 1931 Taraftarlar Derneği Başkanı Tamer Yaman ile Asi Tayfa Tribün Lideri Doğan Yıldırım, taraftar adına çiçek ve atkı hediye etti.

1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Aboubakar, duygu ve düşüncelerini ifade ederek, 'Hocama teşekkür ediyorum. Bu işin oluşunda olan herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Taraftarların hepsine de teker teker teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için. Burada aile ve aidiyet duygusunun yüksek olduğunu hissettim. Başkanla yaptığımız bütün konuşmalarda burada bir aile olduğunu, bizim de aile olacağımızı hissettim ve bana anlattığı projeleri, olduğu vizyonu beni çok mutlu etti ve ikna etti. Ben buraya tarih yazmak için geldim. Ama bunu ancak birlikte başarabiliriz. Birlikte daha büyük bir hikaye yazacağız. Buraya gelmemdeki etkenlerden biri öncelikle başkanın projeleri ve Başkanın bana hissettirdikleriydi. Başkanla görüştükten sonra kendimi çok daha özel hissettim. Yani ilk teklifi duyduğumda motivasyonum yüksekti. Ama Başkan Bey'le görüştükten sonra bu motivasyon tavan yaptı diyebilirim' dedi.

Kendisini çok çok iyi hissettiğini ifade eden Aboubakar, 'İstatistiksel anlamda yani ben rakamlara takılmıyorum ama çok çok iyi işler yapacağım. Hep birlikte yapacağız. Burada ortamı çok iyi, çok güzel buldum. Daha önce Bodrum'da bir kere tatil yapma fırsatı buldum. Bu ikinci gelişim, daha birkaç gün oldu. Ama burada bir aile ortamı var ve ben sabırsızlanıyorum. Süper Lig hedefi için geldim, bu bizim hepimizin temennisi diyor. Bu sadece benimle alakalı bir şey değil, bunu takım olarak başaracağız' diye konuştu.

Başkan Ankara: '2-3 katı teklifler olmasına rağmen bizi seçti'

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ise iki transferin daha yapılacağını ifade ederek, 'Sıra stoperlerde. İki tane daha geliyor. Pazartesiye kadar. İnşallah çok güzel bir takımımız olacak. Kolej havasında. Gelen arkadaşlar da çok önemli isimler. Yine iki tane milli olan arkadaş, milli takımdan oyuncu geliyor. Ama önemli bir şey söyleyeyim, Aboubakar'a da teşekkür ediyorum. Bu gelen arkadaşlarım her biri para için değil, Bodrum sevdası için geldi. Aboubakar da yarım kalan bir hikayeyi tekrar yazmak üzere geldi, aramıza katıldı. İnanın yurtdışında 2-3 katı teklifler olmasına rağmen bizi seçti. Çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Sağ olsun, var olsun. İnanılmaz heyecanlı. 3 gündür otelde devamlı dinleniyor, antrenman yapıyor. Bir haftadır da Kamerun'da antrenmanlarını yaptı. Allah izin verirse önümüzdeki hafta takımla beraber olacak. Aboubakar'ın kariyerini anlatmaya gerek yok. Ama şunu söyleyeyim size, Bodrum'a gelmek için her türlü fedakarlığı fazlasıyla yaptı. Sağ olsun, var olsun' dedi.