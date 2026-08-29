AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tüfenkci, beraberindeki heyet ile birlikte Erkenek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceledi. Hürriyet Cami, Hürriyet İlkokulu, Hürriyet Taziye Evi ve Gedikağzı Cami'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alan Tüfenkci, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.Ziyaret kapsamında Hürriyet Cami, Hürriyet İlkokulu, Hürriyet Taziye Evi ve Gedikağzı Cami'ndeki projeler ve devam eden çalışmalar incelendi.

Ziyaretlerde Erkenek Mahallesi'ndeki projeler, ihtiyaçlar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Tüfenkci, vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Tüfenkci, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'ya hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.