Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Akdeniz Oyunları şampiyonu Ahmet Duman memleketinde coşkuyla karşılandı
Akdeniz Oyunları şampiyonu Ahmet Duman memleketinde coşkuyla karşılandı
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada orta sahada topu kapan Melih'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

23. dakikada Berkan Kutlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Haidara'nın şutunu kaleci Deniz çeldi.

39. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Diogo Gonçalves'in şutunda meşin yuvarlak Zoukrou'ya çarparak ağlara gitti. 1-0

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Temel, Selahattin Altay

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Masuaku dk. 41), Awaziem, Adil Demirbağ, Andzouana, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves, Colley, Muleka

Yedekler: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk, Enis Bardhi, Rayyan Baniya, Ömer Çobanoğlu, Da Mata, Emir Bars, Toth, Enis Destan

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Berkan Kutlu, Show, Agyei, Sissoho, Sousa, Baku

Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Haydar Karataş, Uğur Kaan Yıldız, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Bedirhan Yıldız, Florian Aye

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Zoukrou (dk. 39 k.k.) (Konyaspor)

Sarı kart: Sissoho, Agyei, Maglica, Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Kocaelispor)