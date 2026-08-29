Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yaldız, kulübe sahip çıkılması konusunda çağrıda bulunarak, 'Sponsorluk bir bağış değil; bu ilçenin gençliğine, tarihine ve ortak değerine sahip çıkmaktır. Biz mücadeleden kaçmayacağız. Ama Sarıyer'in de kendi takımını yalnız bırakmaması gerekiyor' dedi.

Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yaldız, yazılı bir açıklama yaparak lacivert-beyazlı kulüp için çağrıda bulundu. Yaldız, 'Göreve geldiğimiz günden bugüne yalnızca A takımın saha içindeki mücadelesine değil, kulübümüzün geleceğine de yatırım yaptık. Altyapımıza iki servis aracı aldık. Altyapı tesislerimizin banyo, lavabo ve soyunma odalarını yeniledik. Fitness salonumuzu baştan yaptık, analiz odası kurduk. Tesislerimizi U11 ve U12 takımlarımızın maçlarına açtık. Kamp binamızın yanındaki ek binayı A takım futbolcularımız için konaklama alanına dönüştürdük. Kamp mutfağımızın malzemelerini yeniledik. Sarıyer Store'u açtık; ardından online ve fiziki mağazacılık tarafımızı geliştirerek kulübümüzün ürünlerini taraftarlarımız için daha ulaşılabilir hale getirdik. Kulübümüzün bütün kurumsal yapılanmasını baştan ele aldık. Sarıyer Spor Kulübü'ne destek veren kurumların katkılarının karşılıksız kalmaması, iş birliklerimizin daha güçlü ve sürdürülebilir hale gelmesi için reklam ve görünürlük alanlarımızı genişlettik. Kulübümüze destek veren markalara daha fazla değer sunabilecek yeni alanlar ve imkanlar oluşturduk. Üstelik bütün bunları mevcut imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak yaptık. Gerekli mercilerle defalarca görüşmemize rağmen Sarıyer Spor Kulübü hala hak ettiği tesislere kavuşamadı. Bir taraftan elimizdeki tesisleri yenilemeye, diğer taraftan A takımımıza ve altyapımıza yeni alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Geçen sezondan yalnızca bir yerli ve bir yabancı futbolcumuza borcumuz kaldı; diğer bütün futbolcularımızın alacaklarını sıfırladık. Yaklaşık bir buçuk yıldır her gün bu kulübün bir sorununu çözmek, bir eksiğini tamamlamak için mücadele ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Bu bir serzeniş olduğu kadar açık bir çağrıdır'

Başkan Yaldız sözlerine şöyle devam etti: 'Sarıyer esnafımızın hakkını asla yiyemeyiz. İmkanları ölçüsünde yanımızda oldular, hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Ancak esnafımız dışında Sarıyer'den kulübümüze neredeyse hiç sponsorluk desteği gelmiyor. Bugün mücadele ettiğimiz şehir takımlarının arkasında belediyeleri, büyük şirketleri, sanayi kuruluşları ve güçlü yerel destekleri var. Biz sadece takımlarla değil, adeta şehirlerin tamamıyla mücadele ediyoruz. Bu kadar büyük bir ilçenin adını taşıyan, binlerce çocuğa spor yaptıran, yüz yılı aşan tarihiyle Sarıyer'in en önemli değerlerinden biri olan bu kulübün yükü birkaç kişinin omuzlarına mı bırakılmalı? Bu bir serzeniş olduğu kadar açık bir çağrıdır: Sarıyer'de kazanan, büyüyen ve marka olan bütün kurumları Sarıyer Spor Kulübü'ne sahip çıkmaya davet ediyorum. Sponsorluk bir bağış değil; bu ilçenin gençliğine, tarihine ve ortak değerine sahip çıkmaktır. Biz mücadeleden kaçmayacağız. Ama Sarıyer'in de kendi takımını yalnız bırakmaması gerekiyor. Çünkü bu takımın adı Sarıyer. Başarısı hepimizin olduğu gibi, yükü de hepimizin olmalıdır.'