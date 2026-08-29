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54. dakikada Bursaspor atağında Halil Akbunar'ın ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.

21. dakikada Sinan'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde Hasani'nin düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

17. dakikada gelişen ev sahibi atağında topla buluşan Seferi'nin rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşta savunmadan seken top kaleci Kerem'de kaldı.

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor ile 2-1 mağlup oldu.

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