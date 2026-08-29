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Kütahyaspor'un kazandığı Zafer Kupası, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kütahya'da gerçekleştirilen organizasyonlara sportif bir anlam da kattı.

Vali Işın, şampiyonluk sevincini yaşayan futbolcuları ve teknik heyeti tebrik ederken, kulüp yönetimine de başarılarının devamını diledi.

Karşılaşmanın ardından sahada düzenlenen kupa töreninde şampiyonluk kupası, Vali Musa Işın tarafından Kütahyasporlu futbolculara takdim edildi.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolüyle birlikte tribünden takip etti. Mücadele boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Kütahyaspor, Uşakspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle Zafer Kupası'nın sahibi oldu.

Kütahyaspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zafer Kupası karşılaşmasında Uşakspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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