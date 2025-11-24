KEYVAN Havacılık tarafından sağlanacak veri hizmeti, Transavia’nın operasyonel verimliliği daha da artıran bir yapı sunacak.

Güçlü Bir Avrupa Oyuncusu

Air France–KLM Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Transavia, 2024 yılında 113 destinasyona 166 farklı hat üzerinden gerçekleştirdiği seferlerle 9,5 milyon yolcuya ulaştı. %97 gibi yüksek bir planlı uçuş oranına sahip olan şirket, bugün Avrupa’nın tercih edilen havayolları arasında yer alıyor. Toplam 125 uçağı kapsayan filosuyla (112 Boeing, 13 Airbus), Transavia operasyonel başarısını her geçen gün güçlendiriyor. Transavia, 50 yılı aşkın süredir Hollanda’dan 100’den fazla destinasyona tarifeli ve charter uçuşlar gerçekleştiriyor. Bu anlaşma, KEYVAN’ın yalnızca havalimanı, uçuş simülatörleri ve savunma havacılık projelerinde değil; aynı zamanda aktif ticari havayolu operasyonlarında da güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumunu pekiştiriyor. KEYVAN, bu iş birliği ile Avrupa pazarındaki etkinliğini daha da güçlendirirken, sivil havacılık alanındaki stratejik büyümesini kararlılıkla sürdürüyor.