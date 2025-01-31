Kasko sigortası ise yasalar gereği zorunlu değildir ve araç sahiplerinin talepleri üzerine yapılır. Ancak kasko sigortası olası bir kaza durumunda araç sahibinin kendi masraflarını karşıladığından en az trafik sigortası kadar önemlidir. Bu nedenle pek çok ara. Sahibi geniş kapsamlı bir kasko sigortası yapılmasını da tercih eder. Peki hem trafik sigortasını hem de kasko sigortasını hızlı ve pratik bir şekilde yapmanın yolu nedir?

Online Fiyat Teklifi Aldınız mı?

Artık trafik ve kasko sigortalarını yaptırmak için sigorta firmalarının şubelerini tek tek gezmeniz gerekmiyor. İnternetten online trafik sigortası teklifi alabilir ve size uygun fiyat sunan bir sigorta firmasını seçerek sigorta poliçenizin dakikalar içinde hazırlanmasını sağlayabilirsiniz. İnternetin sağladığı bu kolaylıktan istifade ederek fiyat teklifi almanız durumunda güncel trafik sigortası fiyatları hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda son derece uygun fiyatlar sunan ve ödeme kolaylıkları tanıyan firmaların da olduğunu keşfedeceksiniz.

Elbette bu pratiklik kasko sigortası için de geçerlidir. Online olarak kasko sigortası teklifi alarak işlemlerinizin en kısa zamanda yapılmasını sağlayabilir ya da bir fiyat kıyaslaması yapabilirsiniz. Sizin bütçenize en uygun fiyat teklifini sunan sigorta firmasını seçme şansınız da olacak. Fiyat teklifleri kadar sigorta firmalarının sundukları teminatlar ve sigorta kapsamlarının da önemli olduğunu unutmayın. Bu nedenle fiyatlarla birlikte poliçeleri de gözden geçirmenizi öneririz.

Sigorta Poliçesinin Teminat Kapsamını Öğrenin

Öncelikle zorunlu trafik sigortasında ve kasko sigortasında bazı teminatların zorunlu olduğunu belirtmeliyiz. Bu teminatların sigorta poliçesinden çıkarılması mümkün olmaz. Ancak kasko sigortasında bazı ek teminatların sizin isteğiniz dahilinde sigorta kapsamına dahil edilmesi mümkündür. Pek çok sigorta firmasının ek teminatlar sunarak kasko poliçenizin tamamen sizin beklentileriniz doğrultusunda hazırlanmasını sağlayabiliyor.

Ek teminat seçeneklerinin neler olduğunu da internet üzerinden öğrenebilirsiniz. Bununla birlikte fiyat teklifi sunulurken ödeme seçeneklerinin neler olduğunu, kredi kartı ya da taksitle ödeme şansının bulunup bulunmadığını da öğrenebilirsiniz. Kısacası trafik sigortası tekliflerini sadece fiyat bakımından değil diğer kriterler açısından da kıyaslayabilirsiniz.

Uygun Fiyatla Trafik Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Hızlı ve kolay bir şekilde trafik sigortası yaptırmak ya da aracınızı kasko sigortası ile güvence altına almak isterseniz siz de online sigorta fiyat teklifi imkanlarından faydalanmalısınız. Sadece dakikalar içerisinde size fiyat teklifi iletiliyor ve fiyatı onaylamanız durumunda poliçeniz de kısa zamanda hazırlanıyor. Eğer zamandan tasarruf yapmak ve en uygun fiyatlarla trafik sigortanızı, kasko sigortanızı yaptırmak isterseniz Sompo Sigorta internet sitesine uğrayarak fiyat teklifi sayfasına tıklayın. “T.C. Kimlik No” ve “Plaka No” yazan alanları doldurarak hemen size fiyat teklifinin ulaşmasını sağlayın.

Sompo Sigorta, hızlı hasar ödeme ve takip kolaylığı gibi çok sayıda avantaj sunuyor olmasıyla araç sahiplerinden tam not alıyor. Aynı zamanda mobilden erişim imkânı var ve sigorta ücretinin taksitle ödenmesi gibi bütçe dostu bir seçenek de sunuyor. Türkiye çapında anlaşmalı kurum ağının olması, günün her saatinde kesintisiz ulaşılabilen bir firma olması gibi unsurlar da araç sahiplerinin dikkatinden kaçmıyor. Tüm bu avantajlardan faydalanırken aynı zamanda uygun fiyatlarla trafik ve kasko sigortası yaptırmak isteyenler soluğu Somposigorta.com.tr adresinde alıyor.