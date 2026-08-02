Seçimlerin ardından İstanbul'da 26 ilçe belediyesini kazanan CHP'nin belediye sayısı, bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılması ve çeşitli hukuki süreçlerin ardından değişti. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin AK Parti saflarına geçmesiyle birlikte AK Parti'nin yönettiği ilçe sayısı 19'a çıktı.

Öte yandan, Esenyurt ve Şişli belediye başkanlarının yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından bu iki belediyede kayyım yönetimi görev yapmaya devam ediyor.

Seçim sonrası tablo tersine döndü

31 Mart 2024 seçimlerinde İstanbul'da yalnızca 13 ilçe belediyesi kazanan AK Parti, sonraki dönemde yaşanan siyasi ve idari gelişmelerle belediye sayısını artırdı. Parti değişikliklerinin yanı sıra Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa belediyelerinde görevden almalar sonrasında belediye meclislerinde yapılan başkanvekili seçimleriyle yönetim AK Parti'ye geçti.

İBB Meclisi'nde de dengeler değişti

Değişim yalnızca ilçe belediyeleriyle sınırlı kalmadı. Seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin 186, Cumhur İttifakı'nın ise 130 meclis üyesi bulunuyordu.

Aradan geçen süreçte yaşanan görevden almalar, parti değişiklikleri ve bağımsız üyelikler nedeniyle meclis aritmetiği de değişti. Güncel durumda CHP'nin, bağımsız üyeler dahil 157 meclis üyesi bulunurken, Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 138'e yükseldi.

Böylece İstanbul'da hem ilçe belediyelerindeki yönetim dağılımı hem de İBB Meclisi'ndeki siyasi denge, seçim sonuçlarının ortaya koyduğu ilk tablodan farklı bir görünüme dönüştü.