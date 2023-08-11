Trabzon’da geçen yılın Temmuz ayında 57 bin 825’i yerli 90 bin 543’ü yabancı olmak üzere 148 bin 368, bu yılın aynı döneminde ise 76 bin 535’i yerli, 191 bin 892’si yabancı olmak üzere 268 bin 427 konaklama rakamı gerçekleşti. Geçen yılın Temmuz ayına göre ise yerli konaklama rakamlarında yüzde 32 artış olurken, aynı dönemde yabancı konaklama oranı ise yüzde 112 olarak gerçekleşti. Yine geçen yılın Temmuz ayına göre bu yılın aynı döneminde genel artış oranı yüzde 81 olarak gerçekleşirken, yabancı turistlerin yaklaşık yüzde 90’lık kısmını Körfez ülkelerinden gelenler oluşturuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan merkez ilçe konumundaki Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, özellikle Körfez ülkelerinden gelenlerin Trabzon ekonomisine ciddi katkı sağladığına dikkat çekerek bunun artan oranda devam etmesi gerektiğini söyledi.

Geçen yıl Trabzon’a giren turizm gelirinin 1 milyar 76 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Genç, “Körfez ülkelerinden gelenlerin Trabzon’u tercih sebeplerine bakıldığında birinci sırada güvenilir şehir olması geliyor. Bu güveni kaybetmememiz lazım. Çünkü güven kaybı olunca diğer bütün özellikleriniz değer kaybeder. Trabzon tarih, kültür, sanat şehri, doğal güzellikleri zengin bir şehir. Birçok alanda merkezi hüviyeti olan bir şehir. Tercih sebebi güven önde ise o güveni kaybetmemek lazım. Turistimiz, ziyaretçimiz gittiği yerden ben burada acaba bir fiyat suistimaline uğruyorum kaygısı ile çıkmaması lazım. Bu konuda sıkı denetimler yaptık, yapıyoruz tedbirler aldık alıyoruz. Çünkü bu trendi yakaladık bu artan oranda yürümesi lazım. Geçen yıl 200 bin ilave ziyaretçi ile beraber şehre giren para 1 milyar 76 milyon dolardır. Bu fındığın tamamından Trabzon’un ölçeğinde yüzde 7-8 rekolteye sahip ilimizdeki 126 milyon doların 6-7 katıdır. Dolayısıyla burasını iyi görmemiz lazım. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız bizler hepimiz bu konuda seferberlik ilan etmemiz lazım. Küçük bir hataya sebebiyet vermememiz lazım" dedi.

Şehre panoramik bir bakış açısı sağlayan il merkezi Boztepe’deki seyir terasını sadece 100 günde 642 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Genç "Bu çok önemli, çok sevindirici bir rakam. Akvaryumda şu anda yabancı ziyaretçi sayımız yerli ziyaretçi sayımızın önüne geçiyor. Bunlar güzel şeyler, güzel işler. Bu konuda adımlar atmaya devam edeceğiz. Ancak bu sadece belediye başkanının işi değil toplumun farkındalığın oluşması gereken bir iştir. O nedenle hem sektör bileşenlerine hem yöneticiler hepimiz, halkımız küçük bir eksiği de olsa mutlaka paylaşsınlar gerekli tedbiri alalım uyarıyı yapalım, yaptırımı uygulayalım” diye konuştu.