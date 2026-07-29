Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı ez-Zeydi basın açıklaması yaptı.





Kapsamlı enerji iş birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli bir başlığının da enerji olduğunu belirterek, "Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı anlaşması dün itibarıyla sona erdi. Şimdi hedefimiz, en yakın zamanda iki tarafın da faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği anlaşması imzalanmasıdır. British Petroleum'un operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrollerine ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur" dedi.





Bakanlıkta tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulü öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında imza töreni düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın refakat ettiği törende imzaları, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan attı.



1 milyon varil hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, tören sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu aslında üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi" dedi.



Kerkük’te ortak oldu

2026’nın başından itibaren Türkiye Petrollerini büyütme, dünyadaki farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına uluslararası şirketlerle anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Bakan Bayraktar, "Bu anlaşmalarımızın BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Bu anlaşmayla Türkiye, BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu" diye konuştu.



Üretim artacak

Bakan Bayraktar, varılan anlaşma ile Türkiye Petrollerinin yüzde 15’lik bir hissesi olacağını dile getirerek, "ConocoPhillips, BP ve Türkiye Petrollerinin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek, oradaki üretimi artırmak için birlikte çalışacak." dedi.



Ekonomiye güç katacak

Anlaşmanın, ülke ekonomisine güç katacak önemde olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, Türkiye Petrollerinin uluslararası alanda etkinliğini attırma adına farklı projeler, farklı ortaklıklar yapacaklarını da dile getirdi. Proje; Irak’ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük’teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor.

Sözleşme alanının ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı içerdiği değerlendiriliyor. Alanın, önemli ilave arama potansiyeli barındırdığı da öngörülüyor.

Uluslararası ölçekte önemli olan bu yatırım, TPAO’nun üretim portföyünü büyütmenin yanı sıra teknik gücünü, operasyonel tecrübesini ve uluslararası ortaklık geliştirme kabiliyetini dünyanın önde gelen hidrokarbon bölgelerinden biri olan Kerkük’e taşıyacak.

Enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonu doğrultusunda atılan bu adım, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine ve Irak’ın uzun vadeli enerji hedeflerine katkı sağlarken TPAO’nun küresel enerji sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek.

Bu arada Bakan Bayraktar, Irak Başbakanı ez-Zeydi'nin heyetinde yer alan Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve Irak Elektrik Bakanı Ali Saadi Vehib ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde Türkiye-Irak enerji iş birliğinin mevcut altyapısının tam kapasiteyle değerlendirilmesi hususundaki ortak kararlılığımızı teyit ettik. Petrol, doğal gaz ve elektrik iletim hatları başta olmak üzere iş birliğimizi güçlendirecek somut projeler üzerinde durduk. Karşılıklı fayda temelinde geliştireceğimiz ortak projelerle ülkelerimiz arasındaki enerji iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.