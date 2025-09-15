AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul’da bugün itibarıyla geçerli olan toplu ulaşıma yüzde 30’luk zam kararına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir, zam kararının herhangi bir ekonomik gerekçeye dayanmadığını savundu.

Özdemir, normal şartlarda toplu ulaşım ücretlerinin yılda bir kez belirlendiğini hatırlatarak, “CHP’li İBB yönetimi bu teamülleri çiğnedi. 15 Ocak’ta 2025 yılı için zaten yüzde 35 zam yapılmıştı. Aradan yalnızca sekiz ay geçmişken, yeni bir gerekçe olmadan yüzde 30’luk ikinci bir zam daha yapıldı” dedi.

Son zamla birlikte tam elektronik biletin 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart abonman ücretinin ise 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseltildiğini hatırlatan Özdemir, “6 yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 zam yaptılar. Hani ulaşımı sembolik bedellere indireceklerdi? Üstelik bu zamlarla birlikte hizmet kalitesinde bir iyileşme de görmüyoruz. Her gün arıza yapan, itilerek hareket ettirilen otobüsler artık İstanbul’un manzarası hâline geldi” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da bir müjde veren Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen “U” logolu metro hatları ve Marmaray’da bu zammın uygulanmayacağını açıkladı. “Özellikle Marmaray’ı kullanan yüzbinlerce vatandaşımız bu zamdan etkilenmeyecek” dedi.

Açıklamasında İstanbul’un sahipsiz olmadığını vurgulayan Özdemir, “AK Parti teşkilatları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbulluların hakkını ve hukukunu korumaya devam edeceğiz” sözleriyle mesajını tamamladı.