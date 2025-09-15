Kulüpten yapılan açıklamada, Ertuğrul Doğan’ın açıklamalarına sert tepki gösterilerek, Fenerbahçe’nin 3 Temmuz sürecindeki duruşuna vurgu yapıldı.

Başkan Ali Koç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde ‘Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi’ olarak tanımlanan kumpasa hâlâ ‘şike’ diyenlerin kime hizmet ettiği ortadadır. Trabzonspor Başkanı’nın ‘mağdur edebiyatı’ ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, FETÖ’ye karşı dik durmuş, milyonların desteğiyle tarih yazmış bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek FETÖ söylemini tekrar etmektir.

Bizim için 3 Temmuz, en önemli şeref madalyalarımızdan biridir. Bu zaferi çarpıtmaya çalışanlara izin vermedik, vermeyeceğiz. Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyasi oyunlara teslim oluruz. Fenerbahçe’nin adı lekesiz, alnı ak, tarihi tertemizdir.”

Ali Koç, açıklamasının devamında, “Fenerbahçe’ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız. Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği’ndeki tüm faaliyetlerimizi durduruyoruz.” ifadelerini kullandı.