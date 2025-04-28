Bu verimsizlik yalnızca zaman değil, doğrudan maliyet anlamına da geliyor. Araştırmaya göre, profesyonel çalışanlar arasında yapılan analizlerde ABD’de yıllık 259 milyar dolar, Birleşik Krallık’ta ise 64 milyar doların yalnızca toplantı verimsizliğinden kaynaklandığı ortaya konuyor. Toplantıların kurumsal karar alma süreçlerinin kalbinde yer aldığı günümüzde, bu kadar büyük bir kaybı önlemenin yolu, daha az toplantı yapmaktan değil, bu toplantıları daha verimli ve kapsayıcı hale getirmekten geçiyor.

Kuşaklararası Temsil, Kurumlara Milyonlarca Dolar Kazandırabilir

Aynı araştırmaya göre, toplantılarda kuşaklararası temsiliyetin artırılması, verimliliği doğrudan etkiliyor. Üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantıların yaklaşık %75’inde Z kuşağından hiçbir temsilci yer almıyor. Ayrıca bu toplantıların %48’i, ya en genç (Z kuşağı) ya da en deneyimli kuşakları (1946-1964'lü yıllar arasında doğan Baby Boomerlar) tamamen dışarıda bırakıyor. Oysa toplantıları daha kapsayıcı hale getirip, sadece iş gücündeki mevcut kuşak dağılımını toplantılara yansıtmak bile, ABD’de yıllık 28 milyar dolarlık verimlilik artışı sağlayabiliyor. Bu da 2.500 çalışanı olan bir şirket için yıllık 1.8 milyon dolar tasarruf anlamına geliyor.

Kapsayıcı toplantılar yalnızca zaman tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda her jenerasyonun farklı bakış açıları, birikimi ve sosyal ağları sayesinde karar alma süreçlerini de zenginleştiriyor. Bu, hem daha yaratıcı çözümler üretilmesini hem de bireysel katılım ve bağlılığın artmasını sağlayarak, uzun vadede verimliliği de artırıyor.

“Daha Az Toplantı Değil, Daha Kapsayıcı Toplantılar”

Gilda&Partners Kurucu Ortağı Jilda Bal, bu veriler ışığında kurumları toplantı kültürlerini yeniden düşünmeye davet ediyor:

“Verimsizliği azaltmanın yolu, toplantı sayısını azaltmaktan çok, her kuşağın kendini ifade edebileceği bir alan yaratmaktan geçiyor. Kuşaklar arası iletişimi teşvik eden, herkesin katkısının değer gördüğü toplantı ortamları, hem iş sonuçlarını hem de çalışan bağlılığını güçlendirir. Toplantı verimliliğini artırmak için her jenerasyonun sesine yer verilen, gerçekten kapsayıcı ortamlar yaratmalıyız. Daha az toplantı değil, daha kapsayıcı toplantılar iş dünyasının geleceğini şekillendirecek.