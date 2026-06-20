Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde, 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında Tomara Şelalesi'nin eşsiz atmosferinde uzman eğitmen eşliğinde yoga ve nefes egzersizleri gerçekleştirdi. Şelalenin huzur veren sesi eşliğinde yapılan etkinlikte sporcular, hem bedensel hem de zihinsel olarak rahatlama fırsatı buldu.

Doğayla sporun buluştuğu etkinlikte, Tomara Şelalesi'nin doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağlanırken, katılımcılar bu tür organizasyonların devam etmesini istediklerini dile getirdi.

'Şelalenin sesi zihnimizi tamamen boşaltmamıza olanak sağladı'

Şiran ilçesinde bulunan sporculara eğitim veren yoga eğitmeni Fidan Şahin, 'Öncelikle kendi sesimizden ziyade arkamızda bulunan şelalenin sesi, zihnimizi tamamen boşaltmamız için çok güzel bir etken. Burada bedenimi tamamen rahat bırakabileceğim bir ortam var. Bedenimle zihnimi bütünleştirip sadece nefesime ve arkada bulunan şelalenin sesine odaklanarak çok güzel bir yoga etkinliği yaptık' dedi.

'Spor yaparak Tomara Şelalesi'ni dünyaya tanıtmak istedik'

Bu tür etkinliklerin kentin tanıtımı için de önemli olduğunu vurgulayan Herkes İçin Spor Federasyonu Gümüşhane Temsilcisi Osman Yılmazer, '21 Haziran Dünya Yoga Günü tüm dünyada aynı anda kutlanıyor. Biz de Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi'nde bugünü kutlamak istedik. Gümüşhane'mizi, Şiran'ımızı ve Tomara Şelalesi'ni dünyaya tanıtmak istedik. Yoga eğitmenimiz ve alanında uzman sporcularımızla birlikte burada çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Dünya Yoga Günü kutlu olsun' diye konuştu.

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren sporcu Demet Yılmaz, 'Çok güzel bir duygu. Stresimizi azalttı, ruhumuzu dinlendirdi, zihinsel dinginlik verdi. Böyle etkinliklerin olmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Sporcu İrem Göktaş ise, 'Bugün burada bulunmaktan çok mutluyum. Hepimiz gerçekten çok mutlu olduk. Ruhumuz dinlendi, bedenimiz dinlendi, bilincimiz açıldı. Bu etkinliklerin daha fazla olmasını gerçekten çok isteriz. Çok mutluyun' dedi.