Edinilen bilgilere göre, TMSF yönetimindeki kanalda artan maliyetler nedeniyle küçülme kararı alınırken, yayınların bant sistemine geçirileceği ve sınırlı sayıda personelle devam edileceği belirtildi. Kanalın mevcut yayın merkezine ilişkin kira sözleşmesinin mayıs sonunda sona ereceği, yeni yayın merkezi konusunda ise henüz net bir karar alınmadığı ifade edildi.

SATIŞ SÜRECİ TARTIŞMA YARATTI

Odatv’nin haberine göre süreç, Bankpozitif soruşturmasının ardından Flash Haber TV’nin satışa çıkarılmasıyla hız kazandı. Kanal için belirlenen 84 milyon TL’lik satış bedeli kamuoyunda tartışma yaratırken, aynı dönemde Ekotürk TV’nin 26 milyon TL’ye, TELE1 TV’nin ise 28 milyon TL’ye satış listesine alınması dikkat çekti.

Flash Haber TV’nin TOKİ müteahhiti Eşref Keleş tarafından satın alınacağı yönündeki iddialar gündeme gelirken, söz konusu devir süreciyle ilgili ne TMSF’den ne de Keleş cephesinden resmi bir doğrulama geldi. Ticaret Sicil kayıtlarında ise kanal yönetiminin halen TMSF’de olduğu görüldü.

İHALE İPTALİ ÇALIŞANLARA MESAJLA DUYURULDU

Sürecin en dikkat çeken başlıklarından biri de ihale iptali oldu. Odatv’nin haberine göre, şirket muhasebe birimi tarafından çalışanlara gönderilen mesajda ihale sürecinin iptal edildiği belirtilirken, bu nedenle bazı iş akitlerinin feshedildiği ifade edildi.

1 Nisan 2026 tarihinde 10 çalışanın işine son verildiği öğrenilirken, mevcut aşamada yeni bir işten çıkarma planı bulunmadığı aktarıldı. Toplam 84 çalışanı bulunan kanalda, finansal sürdürülebilirlik için farklı formüllerin değerlendirildiği ancak henüz kalıcı bir çözüm bulunamadığı kaydedildi.

EŞREF KELEŞ İDDİASI GÜNDEMDE

Öte yandan süreçte adı geçen Eşref Keleş’in, çalışan maaşlarının yüksekliği nedeniyle satın alma planından vazgeçtiği yönündeki iddialar da yeniden gündeme geldi. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.