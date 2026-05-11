Nasser, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle dünyanın son iki ayda yaklaşık 1 milyar varillik petrol kaybıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu kaybın etkilerinin kısa vadede giderilemeyeceğini söyledi.

Enerji arz güvenliğine ilişkin endişelerin yeniden büyüdüğünü vurgulayan Nasser, petrol piyasalarının giderek daha kırılgan bir yapıya büründüğünü ifade etti. Küresel stoklardaki hızlı erimenin fiyat baskısını artırabileceğine dikkat çeken Aramco CEO’su, toparlanma sürecinin zaman alacağını kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşlarının yayımladığı son analizler de piyasalardaki riskin büyüdüğüne işaret ediyor. Morgan Stanley’in değerlendirmesine göre, 1 Mart ile 25 Nisan tarihleri arasında küresel petrol stoklarında günlük yaklaşık 4,8 milyon varillik düşüş yaşandı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) verileri ise bu gerilemeyi son yılların en sert çeyreklik stok kayıplarından biri olarak tanımlıyor.

JPMorgan tarafından yapılan analizde ise OECD ülkelerindeki petrol stoklarının kritik seviyelere yaklaşabileceği uyarısı yapıldı. Banka, özellikle enerji ithalatına yüksek derecede bağımlı olan Endonezya, Vietnam, Pakistan ve Filipinler gibi ülkelerde ciddi yakıt tedarik sorunları yaşanabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, enerji piyasalarındaki daralmanın yalnızca petrol fiyatlarını değil; küresel enflasyon, lojistik maliyetleri ve gıda fiyatlarını da yukarı yönlü etkileyebileceğini belirtiyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin dünya ekonomisi açısından yeniden en kritik risk başlıklarından biri haline geldiği değerlendiriliyor.