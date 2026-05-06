Ağır nakliye sektörünün değerli temsilcileri, Tırsan Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi. Sektör temsilcileri Pendle Low-loader’ın yük bağlama, kademeli uzama ve 60 dereceye kadar hidrolik dümenleme fonksiyonlarını etkinlik alanında inceledi. 600 mm’lik süspansiyon hareket aralığına sahip bağımsız pendle süspansiyon ise Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pistinde zorlu ve engebeli yollarda gösterdiği kusursuz denge performansı ile büyük beğeni topladı.

Tırsan mühendisleri aracın fonksiyon ve performansının canlı izlendiği etkinlikte; tasarım, test, onaylama ve üretim süreçleri ile ilgili detaylı bilgilendirme gerçekleştirerek sektörün ileri seviye operasyonel opsiyon talepleri değerlendirildi.

Sektörün duayen isimleri tarafından titizlikle incelenen, Tırsan mühendisliğinin ürünü Pendle Low-loader, 600 mm’lik süspansiyon hareket açıklığı, 60 derecelik hidrolik dümenleme sistemi, Avrupa’nın zirvesinde üstün yük güvenliği donanımları ve Avrupa’nın korozyon önleme şampiyonu metalizasyonu özelliğiyle tam not aldı.

Türkiye’deki etkinliğin ardından, Tırsan’ın Almanya/Goch şehrinde bulunan fabrikasında Almanya başta olmak üzere 10 ülkeden, 100’ü aşkın sektör profesyonelinin katılımı ile Avrupa lansmanı gerçekleştirildi.

Avrupa Low-bed pazarında 2021 yılından bu yana devamlı olarak ilk 2 sırada yer alan Tırsan, ödüllü Ar-Ge Merkezlerinde geliştirdiği Pendle Low-loader ile müşterilerinin rekabetçiliğini tekne, uçak motoru, silo, jeneratör, iş makinesi gibi yüklerde yüksek manevra kabiliyeti ve süspansiyon hareket aralığı ile daha da artıracak.

AĞIR YÜK TAŞIMACILIĞINDA EN YÜKSEK MANEVRA EN RAHAT OPERASYON

Tırsan’ın geliştirdiği Pendle Low-loader, ağır yük taşımacılığında en yüksek manevra kabiliyeti ve en rahat operasyonu sunuyor.

Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pistinde 30 ton yüklü vaziyette 1 milyon kilometrelik sürüş testi sonrasında onaylanan Pendle süspansiyonlu Low-loader’ın sağlam şasisi ve Tırsan mühendisliği ile geliştirilen süspansiyon sistemi; yapısal bütünlük, burulma dayanımı, uzun ömür, yük dağılımı, yol tutuşu ve işlevsellik alanlarında üst performansı garantiliyor.

Bağımsız pendle süspansiyon ve 60 dereceye kadar progresif hidrolik dümenleme sistemi, 0-60 derece arasındaki tüm açılardan Ackermann prensiplerine tam uyum sağlar. Bu sayede 90 dereceden keskin dönüşler, stabilize yollar, tarla yolları ve şantiye sahaları gibi en zorlu koşullarda dahi kusursuz araç hizalaması ve en rahat operasyonu sunar.

Tırsan Ar-Ge merkezlerinde geliştirilip onaylanan bağımsız pendle süspansiyon Avrupa’nın en yüksek hareket aralığı 600 mm’ye varan süspansiyon hareket aralığı sunarak, maksimum yük dengesi ve güvenliği sağlıyor. Almanya mevzuatına uygun olarak aks başına 12 ton taşıma kapasitesi sunar.

350 mm ile Avrupa’nın en düşük platform yükleme yüksekliğini sunan K.SLL P, 3.650 mm yüksekliğe kadar yüklerin ilave izin gerektirmeden taşınmasına olanak tanır. 500 mm’lik kademeler ile 5.550 mm uzayan şasisi ve 2 x 225 mm genişletme braketleri ile iş makinelerinden tarım ve endüstriyel silolara, yapı bileşenlerinden teknelere kadar çok çeşitli yükleri maksimum dengeyle taşır.

Kapalı halde 6.750 mm, uzamış halde 12.300 mm olan havuz ile tüm araç uzunlukları, TÜV-DEKRA tarafından Paragraf 70 yönetmeliğine uygunluk kapsamında onaylanmıştır. Böylece bağımsız pendle süspansiyonlu Low-loader, her konfigürasyonda en yüksek manevra ve en rahat operasyonu sunar