CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, son dönemde bazı belediye başkanlarının iktidar tarafından baskı ve siyasi transfer girişimleriyle karşı karşıya bırakıldığını savundu. Emre, Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğine yönelik bilgilerin parti yönetimine ulaştığını belirterek, “Milli iradeye saygı duymayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu nedenle kendisi hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatılmıştır” dedi.

“Salı günü AK Parti’ye katılıyorum”

Hakkındaki iddialara günlerdir yanıt vermeyen Burcu Köksal ise TV100 ekranlarında yaptığı açıklamayla AK Parti’ye katılacağını doğruladı. Köksal, kararını kendi iradesiyle aldığını vurgulayarak herhangi bir baskı veya tehdit altında olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da görüştüğünü açıklayan Köksal, görüşmede yerel yönetim çalışmaları ve kamuoyu anketlerinin ele alındığını ifade etti. Köksal, “Sayın Cumhurbaşkanı hizmetlerime devam etmem konusunda destek verdi” dedi.

CHP örgütü ulaşamadı

Köksal hakkındaki iddialar ilk olarak CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Enginyurt, Köksal’ın “eşi üzerinden tehdit edildiğini” öne sürerek CHP’den ayrılmasının beklendiğini iddia etmişti.

İddiaların ardından Afyonkarahisar’da CHP’liler belediye binası önünde toplandı. CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz ise Burcu Köksal’a ulaşamadıklarını belirterek, “Ne il örgütü ne de genel merkez kendisine ulaşabildi” açıklamasında bulundu.

AK Parti’den dikkat çeken açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin değerlendirmesinde, partiye katılacak isimlerin grup toplantılarında kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, CHP’de yaşanan sürecin parti içi yönetim sorunu olduğunu söyledi.

CHP’den AK Parti’ye geçen belediye başkanları artıyor

31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP’den seçilip daha sonra AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının sayısı artmıştı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra Söke, Yenipazar, Sultanhisar, Serik, Şehitkamil ve Altınova belediye başkanları da parti değiştiren isimler arasında yer aldı.

Burcu Köksal kimdir?

1980 yılında Afyonkarahisar’da doğan Burcu Köksal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Uzun yıllar avukatlık yapan Köksal, CHP’de kadın kolları yöneticiliği görevlerinde bulundu.

2015 yılında CHP’den Afyonkarahisar milletvekili seçilen Köksal, 2018’de İYİ Parti’nin seçimlere katılabilmesi için geçici olarak bu partiye geçen 15 CHP milletvekilinden biri olmuştu. Daha sonra CHP’ye dönen Köksal, TBMM’de grup başkanvekilliği görevini de yürüttü.