Verilere göre 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2025 itibarıyla 3,08 kişiye kadar geriledi. Uzmanlar, bu düşüşte kentleşme, ekonomik koşullar, bireyselleşme ve yaşlanan nüfusun etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olurken, en düşük ortalama ise 2,49 kişiyle Tunceli’de kaydedildi.

Her 5 haneden biri tek kişilik

TÜİK verilerine göre yalnız yaşayan bireylerden oluşan tek kişilik hanelerin oranı son 11 yılda dikkat çekici şekilde yükseldi. 2014 yılında yüzde 13,9 olan oran, 2025’te yüzde 20,5’e çıktı. Tek kişilik hanelerin en yaygın olduğu il yüzde 32,7 ile Gümüşhane oldu.

Buna karşılık geniş aile yapısında gerileme yaşandı. 2014’te yüzde 16,7 olan geniş aile oranı 2025’te yüzde 13,5’e düştü.

Gençler aile evinden ayrılamıyor

Ekonomik koşullar ve artan yaşam maliyetleri gençlerin ailelerinden bağımsız yaşamasını zorlaştırıyor. Verilere göre 25-29 yaş grubunda hiç evlenmemiş bireylerin yüzde 70’i anne ve/veya babasıyla yaşamayı sürdürüyor.

Yaşlı nüfusta yalnız yaşam artıyor

Türkiye’de tek başına yaşayan yaşlı sayısı da hızla yükseliyor. 2025 yılında tek kişilik hanelerin yüzde 33,2’sini yalnız yaşayan yaşlı bireyler oluşturdu. Özellikle kadın yaşlıların yalnız yaşama oranının erkeklere göre çok daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırma, yaşlı bireylerin önemli kısmının çocuklarına yakın yaşadığını da ortaya koydu. Yaşlıların yüzde 37,9’unun en az bir çocuğuyla aynı adreste yaşadığı belirlendi.

Boşanmalar çocukları etkiledi

2025 yılında kesinleşen boşanma davaları sonucunda yaklaşık 194 bin çift yollarını ayırırken, bu süreçten 191 binden fazla çocuk etkilendi. Çocukların velayetinin büyük çoğunluğu annelere verildi.

Konut sorunları dikkat çekti

Gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre vatandaşların en önemli konut problemi sızdıran çatı, nemli duvar ve çürümüş pencere çerçeveleri oldu. Nüfusun yüzde 28,8’i bu sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtirken, yüzde 27,9’u ise izolasyon kaynaklı ısınma problemi yaşadığını ifade etti.

Öte yandan Türkiye’de ev sahipliği oranı yüzde 57,1 olurken, kiracı oranı yüzde 27 olarak açıklandı.