Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yönetmeliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdiğini belirtti. Göktaş, Türkiye’nin 81 ilinde sunulan huzurevi ve yaşlı bakım hizmetlerinin bu düzenlemeyle daha bütüncül hale getirileceğini vurguladı.

Yeni yönetmeliğin, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde standartları yükseltmeyi amaçladığı ifade edildi. Bakanlık, hem fiziki koşulların iyileştirilmesi hem de sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesiyle yaşlıların daha konforlu ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürmelerini hedefliyor.

Göktaş açıklamasında, “Büyüklerimize en iyi hizmeti sunabilmek ve onların yaşam konforunu artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yönetmelik kapsamında huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin işleyişine dair usul ve esasların yeniden düzenlendiği, bakım hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik yeni kriterlerin getirildiği belirtildi.