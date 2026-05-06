Türkiye’nin lider yatırım kuruluşlarından biri olan Gedik Yatırım, 35’inci kuruluş yıl dönümünü Borsa İstanbul’da düzenlediği gong töreniyle kutladı. Aynı zamanda 2010 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören Gedik Yatırım, törende 35 yıllık yolculuğunun yanı sıra gelecek hedeflerini de paylaştı. Törene Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Inveo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç ve Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar’ın yanı sıra sektör temsilcileri, yatırımcılar ve Gedik Yatırım çalışanları katıldı.

35 yıldır yatırımda güvenin adresi

Inveo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, 1991 yılında Türkiye sermaye piyasalarına yön veren, gelişiminde rol oynayan bir kurum olma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek “O günden bu yana attığımız her adımda, sermaye piyasalarına değer katan, yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunan ve güven temelli bir ilişki kuran bir yapı inşa etmeye odaklandık. ‘35 yıldır yatırımda güvenin adresi’ olmamız, bu yaklaşımın en güçlü göstergesidir” dedi.

“203 şirketin sermaye piyasalarıyla buluşmasına katkı sağladık”

35 yıllık süreçte sektörün büyümesine ve gelişimine katkı verirken, Gedik Yatırım’ın büyümesi için de çok çalıştıklarını dile getiren Erhan Topaç, “Gedik Yatırım’ın büyüme yolculuğu kolay olmadı ancak bugün geriye dönüp baktığımızda gurur duyacağımız bir durumdayız. Bu yolculukta en büyük gücümüz her zaman insan kaynağımız oldu. Çalışanlarıyla birlikte büyüyen bir kurum olarak, hem şirketimize hem de sektörümüze kazandırdığımız nitelikli insan kaynağıyla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Gedik Yatırım’ın teknoloji yatırımlarıyla sektöre birçok ilki kazandırdığını ve çok sayıda öncü iş yaptığını kaydeden Topaç, şunları söyledi:

“Hayata geçirdiğimiz ilklerle yatırımcılarımıza en iyi hizmeti vermek için çalıştık. Bugüne kadar 30 halka arzda liderlik, 3 halka arzda eş liderlik ve 170’in üzerinde halka arzda konsorsiyum üyeliği üstlendik. Toplamda 203 şirketin sermaye piyasalarıyla buluşmasına katkı sağladık. 35 yıllık çalışmanın akabinde Gedik Yatırım, 2025 yılı sonu itibarıyla 5 milyar TL’nin üzerinde bir özsermayeye ve 25 milyar TL’ye yakın bir aktif büyüklüğe ulaştı. Sadece finansal başarılarımızla değil, eğitimden çevreye, spordan sosyal projelere kadar farklı alanlarda toplum ve insanlar için değer üretmeye çalıştık.”

“Menzilimizi hep uzun tuttuk”

Gedik Yatırım’ın 35 yıllık yolculuğunda sürekli gelişime önem verdiğini kaydeden Erhan Topaç, “Her zaman kaliteli iş yapma felsefesiyle hareket ettik. Hızlı büyüme uğruna değerlerimizden hiç ödün vermedik. Geldiğimiz hiçbir aşamayı bir varış noktası olarak görmedik, menzilimizi hep uzun tuttuk” şeklinde konuştu. Bugün Gedik Yatırım’ın artık sadece bir aracı kurum değil, yatırım bankasından kripto varlıklara, girişim sermayesinden İslami finansmana uzanan bir şirketler topluluğu olduğuna dikkat çeken Erhan Topaç, “Bu geniş finansal ekosistem ve 35 yıllık deneyimimiz, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Gedik Yatırım olarak, sermaye piyasalarının gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş / Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç

“Son altı yılımıza çok şey sığdırdık”

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç ise Gedik Yatırım’ın bugün sadece aracı kurum faaliyetleriyle sınırlı kalmayan bir yapıya kavuştuğunu belirterek “35 yıllık süreçte yatırım bankacılığından girişim sermayesine, varlık kiralamadan kripto varlıklara ve finansal teknolojilere kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren kapsamlı bir finansal şirketler topluluğuna dönüştük” dedi. Kurulduğu günden bu yana yatırımda güvenin adresi olurken, stratejik bir finansal sıçrama gerçekleştirdiklerini dile getiren Onur Topaç, 35 yıllık bir şirketiz ancak son altı yılımıza çok şey sığdırdık. İştirak sayımızı yediye yükseltirken, iştiraklerimizin bilançomuzdaki payını yüzde 46 seviyelerine taşıdık. Attığımız büyüme adımlarıyla birlikte 2019 yılında 11 milyon dolar olan net kârımızı, 2025 sonunda 35,2 milyon dolar seviyesine çıkardık. Elbette bu gelişim düz bir çizgiyle olmadı; zor bir sektörde, piyasa koşullarına bağlı dalgalı bir seyirde, her fırtınadan daha da güçlenerek çıktık” diye konuştu.

Sermaye piyasalarının ‘okulu’

Dünya ekonomisinin ise özellikle 2020’den bu yana adeta bir ‘test’ döneminden geçtiğini belirten Onur Topaç, şunları söyledi:

“Pandemi şoku, kopan tedarik zincirleri ve küresel enflasyon fırtınasına rağmen; operasyonel çevikliğimiz ve güçlü teknolojik altyapımızla bu süreci veri odaklı yönettik. Gücümüzü verdiğimiz güvenden, teknolojiden ve çalışanlarımızdan alıyoruz. 1996 yılında internetten ilk emri ileten kurum olma öncülüğümüzü, yakında lansmanını yapacağımız yeni mobil uygulamamızla sürdürüyoruz. Sermaye piyasalarının ‘okulu’ olarak, 650’yi aşkın uzman kadromuzla sektöre değer katmaya; sermaye piyasalarında vizyonumuz olan her alanda lider olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sektörün en çok şubesi olan kurumu olarak sahadayız ve buna ek olarak yeni geliştirdiğimiz sektörde bir ilk olan ‘Private’ konseptimizle hizmet kalitesinde standartları yeniden tanımlıyoruz. Misyon Yatırım Bankası ile yatırım bankacılığında, Marbaş Menkul Değerler ile sermaye piyasalarının farklı segmentlerinde, Inveo Ventures ile girişimcilik tarafında, Ichain ve Misyon Kripto ile dijital varlık alanında, GY Varlık Kiralama ile kira sertifikası alanında aktif rol alıyoruz.”

“Gedik Yatırım artık bir finansal şirketler topluluğu”

Gedik Yatırım’ın gelecek hedeflerinde stratejik bir derinleşme olduğunu söyleyen Onur Topaç, “Gelirlerimizi çeşitlendirmek ve aracılık faaliyetlerinin dalgalı seyrinden daha az etkilenmek için iştiraklerimizi kurmak ve büyütmekle geçen yılların ardından, önümüzdeki yıllarda bu yapıların şirket değerimize bugün olduğundan çok daha fazla olumlu katkı yaratmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu. 16 yıldır halka açık bir şirket olduklarına da dikkat çeken Onur Topaç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sektörde halka açık nadir şirketlerden biri olarak, sadece bir aracı kurum değil, artık bir şirketler topluluğuyuz. Ek olarak, temettünün öneminin farkındayız ve son altı yıldır aralıksız nakit temettü dağıtıyoruz. 2026 yılı için de dağıtılabilir kârımızın yüzde 50’sini nakit temettü olarak dağıtma hedefimiz bulunuyor. Gedik Yatırım, sermaye piyasalarının ülkemiz için taşıdığı hayati önemin tam olarak farkındadır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği ‘muasır medeniyetler seviyesine’ gelebilmemiz için, bugünün ekonomik koşullarında sermaye piyasalarının önemi yadsınamaz. Bizler bu bilinçle, birlikte ülkemiz için 35 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”