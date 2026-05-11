Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerin yaklaşık 8,5 saat sürdüğü öğrenildi. Dün saat 18.35’te başlayan ifade işlemlerinin gece boyunca devam ettiği ve sabaha karşı 03.00 sıralarında tamamlandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek’in, ardından Muhittin Böcek’in savcılık makamına avukatları eşliğinde ifade verdiği kaydedildi. İfadelerde dosyada yer alan iddialar, para trafiği ve seçim sürecine ilişkin çeşitli sorular yöneltildi.

“Adaylık için 1 milyon euro istendi”

İddialara göre Mustafa Gökhan Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın kendisini aradığını ve babası Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro talep edildiğini öne sürdü.

Böcek, durumu babasına ilettiğini, Muhittin Böcek’in ise kendisine “Gereğini yap” dediğini söyledi. Paranın daha sonra bir aracı üzerinden teslim edildiğini iddia etti.

“200 bin dolar ve 15 milyon lira destek verildi”

Gökhan Böcek ifadesinde ayrıca, seçim sürecinde partiye maddi destek sağlandığını da öne sürdü. Özgür Özel’in Antalya ziyareti sırasında poşet içerisinde 200 bin dolar verildiğini, Konyaaltı Belediye Başkanlığı seçim sürecinde ise partiye 15 milyon lira destek sağlandığını ileri sürdü.

İfadesinde, “Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek gelirdi. Son dönemde ise biz genel merkeze destek verdik” dediği öğrenildi.

Muhittin Böcek: “Oğlumun beyanı doğru”

Muhittin Böcek’in ise savcılık ifadesinde, seçim sürecinde parti genel merkezinden maddi ve manevi destek talepleri gelebileceğini oğluna önceden söylediğini ifade ettiği belirtildi.

Böcek’in, oğlunun kendisine Veli Ağbaba tarafından aranarak 1 milyon euro talep edildiğini söylediğini, bunun üzerine de “Sen gereğini yap” dediğini anlattığı öğrenildi.

Muhittin Böcek’in ifadesinde, “Oğlum Gökhan’ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur” dediği iddia edildi.

Özgür Özel’in Antalya’daki lansmanı sırasında verildiği öne sürülen 200 bin dolarla ilgili detayları bilmediğini belirten Böcek’in, seçim döneminde genel merkezden gelebilecek taleplerin karşılanması konusunda oğluna daha önce talimat verdiğini söylediği kaydedildi.

Soruşturma nasıl başladı?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025’te tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde oğlu Gökhan Böcek ile eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Gökhan Böcek’in verdiği ifadelerin ardından dosyada yeni gelişmeler yaşandığı belirtilirken, adli sürecin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.