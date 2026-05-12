Washington yönetimi, söz konusu ağın İran rejimine milyarlarca dolarlık gelir sağladığını ve bu kaynakların silah programları ile bölgesel vekil güçlerin finansmanında kullanıldığını savundu. Açıklamada, Devrim Muhafızları’nın uluslararası paravan şirketler ve lojistik ağlar üzerinden petrol ticaretini gizlediği öne sürüldü.

Çin bağlantılı ticaret ağı mercek altında

Yaptırım listesine alınan isimler arasında DMO’nun petrol operasyonlarında kritik görevler üstlenen Ahmed Muhammedi Zade, Samed Fethi Salami ve Muhammedrıza Eşrefi Gehi yer aldı. ABD makamları, bu isimlerin petrol gelirlerinin tahsilatı, döviz transferleri ve ticari organizasyon süreçlerini yönettiğini belirtti.

Hong Kong merkezli Hong Kong Blue Ocean Limited, Hong Kong Sanmu Limited, Jiandi HK Limited ve Max Honor International Trade Co. şirketlerinin ise yaptırım altındaki tankerler aracılığıyla milyonlarca dolarlık petrol ticaretine aracılık ettiği ifade edildi.

Körfez merkezli firmalar da yaptırım listesinde

ABD’nin yeni hamlesi Körfez bölgesindeki şirketleri de kapsadı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman merkezli bazı lojistik ve ticaret firmalarının, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Devrim Muhafızları adına gemi tedariki ve sevkiyat organizasyonları gerçekleştirdiği belirtildi.

Dubai ve Şarika merkezli Ocean Allianz Shipping LLC, Atic Energy FZE, Blanca Goods Wholesaler LLC ve Universal Fortune Trading LLC ile Umman merkezli Zeus Logistics Group yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldı.

Karar kapsamında söz konusu kişi ve şirketlerin ABD’deki mal varlıkları dondurulurken, Amerikan şirketleriyle ticaret yapmaları da yasaklandı.

Washington’dan “Ekonomik Öfke” vurgusu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımların Trump yönetiminin sürdürdüğü “Economic Fury” stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, İran’ın askeri ve bölgesel operasyonlarını finanse eden gelir kaynaklarının sistematik biçimde hedef alınacağını söyledi.

Washington yönetimi, özellikle enerji gelirleri üzerinden İran’a uygulanan baskının artırılacağını ve küresel petrol ticaretindeki yaptırım ihlallerinin yakından takip edileceğini vurguladı.