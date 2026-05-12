Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, tüm emeklilerin ödemelerinin belirlenen tarihler arasında tamamlanacağını belirterek, Kurban Bayramı’nın vatandaşlara sağlık ve huzur getirmesini temenni etti.

Ödeme günleri belli oldu

Açıklanan takvime göre maaş ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20, 21 ve 22’si olan emekliler ödemelerini kendi günlerinde alacak.

Ödeme günü;

23 ve 24 Mayıs olanlar 21 Mayıs’ta,

25 ve 26 Mayıs olanlar ise 22 Mayıs’ta

maaş ve bayram ikramiyelerini birlikte hesaplarında görecek.

Bayram ikramiyesi 4 bin lira

Kurban Bayramı için emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 4 bin lira olarak uygulanacak. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da ikramiyede yeni bir artış yapılması beklenmiyor.

Kimler yararlanacak?

Bayram ikramiyesinden;

SSK,

Bağ-Kur,

Emekli Sandığı emeklileri,

Dul ve yetim aylığı alanlar,

Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar,

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar,

Ölüm aylığı hak sahipleri

yararlanabilecek.

Dul ve yetim aylığı alanlara ise hisse oranlarına göre ödeme yapılacak. Buna göre hak sahipleri yüzde 75, yüzde 50 veya yüzde 25 oranında ikramiye alabilecek.

Yaklaşık 17 milyon kişinin Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanması bekleniyor.