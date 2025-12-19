TL Mevduat Faizi %46’nın Altına İndi

Bankaların TL mevduata uyguladığı ortalama faiz oranı, bir önceki haftaya kıyasla 92 baz puan azalarak %45,96 seviyesine geriledi. Aynı dönemde dolar mevduat faizi 2 baz puan düşüşle %1,64, Euro mevduat faizi ise 8 baz puan azalışla %0,97 olarak gerçekleşti. Bu tablo, TL tarafında gevşemenin daha belirgin olduğunu ortaya koydu.

TL Ticari Kredi Faizlerinde Sert Düşüş

Kredi cephesinde en dikkat çekici gelişme TL bazlı ticari kredilerde yaşandı. Faiz oranı haftalık bazda 402 baz puan gerileyerek %50,55 seviyesine indi. Bu düşüş, finansman maliyetlerinde önemli bir rahatlamaya işaret etti.

Bireysel kredi türlerinde ise daha sınırlı ancak genele yayılan bir gerileme gözlendi:

Konut kredisi faizleri: 12 baz puan düşüşle %37,63

Taşıt kredisi faizleri: 50 baz puan düşüşle %33,62

İhtiyaç kredisi faizleri: 668 baz puanlık sert düşüşle %57,89

Yabancı Para Kredilerde Sınırlı Gerileme

Yabancı para cinsinden ticari kredilerde de faizler aşağı yönlü seyretti. Dolar bazlı ticari kredi faizi 49 baz puan düşüşle %6,90, Euro bazlı ticari kredi faizi ise 14 baz puan azalışla %5,97 seviyesine geriledi.

TL’de Mevduat-Kredi Spreadi Daraldı

Faizlerdeki düşüşle birlikte ticari kredilere uygulanan mevduat spreadleri de dikkat çekti. Buna göre:

TL ticari kredilerde spread %4,59

Dolar kredilerinde %5,26

Euro kredilerinde %5,00

Bu verilerle birlikte TL ticari kredilerdeki mevduat spreadinin, dolar ve euro kredilerine kıyasla daha düşük seviyeye indiği görüldü.

Piyasalara Etkisi Ne Olabilir?

Uzmanlara göre TL faizlerindeki bu gerileme, kredi talebini destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle ticari kredilerdeki düşüşün, önümüzdeki dönemde yatırım ve işletme sermayesi finansmanını olumlu etkilemesi bekleniyor. Ancak enflasyon görünümü ve para politikası adımları, faizlerin seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.