Buna göre 2026 yılı için hesaplanacak emlak vergisi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını aşamayacak.

Emlak vergisi artışı 4 yıl boyunca sınırlandırıldı

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasını öngören yasa kapsamında, 2026 yılına esas olacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla iki katı seviyesinde belirlenecek.

Ayrıca bu sınırlama yalnızca 2026 yılı ile sınırlı kalmayacak. 2027, 2028 ve 2029 yıllarında bina ve arazi vergisi matrahları ile arsa ve arazi metrekare birim değerleri de aynı hüküm esas alınarak hesaplanacak. Böylece önümüzdeki dört yıl boyunca emlak vergilerinde ani ve yüksek artışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

SGK ve GSS primlerinde artış

Yasayla birlikte sosyal güvenlik alanında da önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre:

SGK prim oranı yüzde 39’dan yüzde 54’e yükseltildi. İşçi payı: %21 İşveren payı: %33

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi yüzde 11’den yüzde 12’ye çıkarıldı.

Emeklilik borçlanması oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltildi.

Sanayiye destek ve BES düzenlemesi

Yeni düzenleme ile İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sanayiye destek sağlanması hüküm altına alındı. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yönelik devlet katkısının sıfıra kadar düşürülmesi veya yüzde 50’ye kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verildi.

Riskli yapılarda kira yardımı uzatıldı

Yasada yer alan bir diğer önemli başlık ise kentsel dönüşüm oldu. Riskli yapılarda verilen kira yardımı, 31 Aralık 2027 tarihine kadar 2 yıl süreyle uzatıldı.