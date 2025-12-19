TCMB verilerine göre, Ekim ayı itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artış göstererek 399,2 milyar dolar seviyesine yükselirken, yükümlülükleri yüzde 0,2 azalışla 722,5 milyar dolar oldu. Böylece net UYP açığı -323,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Rezerv Varlıklarda Tarihi Zirve

Rezerv varlıklar, Ekim ayında 3,5 milyar dolarlık artışla 183,6 milyar dolar seviyesine çıkarak tarihsel olarak en yüksek değerine ulaştı.

Varlık Kalemlerinde Sınırlı Artış

Varlık kalemleri incelendiğinde,

Doğrudan yatırımlar yüzde 1,3 artışla 73,5 milyar dolar ,

Diğer yatırımlar ise yüzde 0,5 azalışla 137,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 4,2 düşüşle 40,9 milyar dolar seviyesine geriledi.

Yükümlülüklerde Portföy Yatırımları Öne Çıktı

Yükümlülükler tarafında, portföy yatırımları alt kalemlerinden diğer sektörlerin yurt dışında ihraç ettiği tahvillere yönelik yabancı yatırımcı alımları yüzde 7,2 artarak 16,5 milyar dolar oldu.

Alt kalemler bazında yükümlülükler:

Doğrudan yatırımlar yüzde 1,9 azalışla 209,6 milyar dolar ,

Portföy yatırımları yüzde 0,1 artışla 131,0 milyar dolar ,

Diğer yatırımlar ise yüzde 0,7 artışla 381,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi İçin Ne Anlama Geliyor?

Uzmanlar, net UYP açığının yüksek seviyesini korumasına rağmen, rezerv varlıklardaki güçlü artışın dış finansman dengesi açısından olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle rezervlerin tarihi zirveye ulaşması, Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıran önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.