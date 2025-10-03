Lojistik sektörünün kıymetli temsilcilerinden 750’yi aşkın sektör profesyonelinin katılım gösterdiği etkinlikte Tırsan’ın Adapazarı Mega Kampüs’ünde bulunan Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pisti ve Treyler Mühendisliğinin Yeni Standardı Yeni Nesil Tenteli Perdeli aracı sektörle buluştu.

Tırsan, 1977’den bugüne, treyler sektörünün öncü lideri olarak, mühendislik gücünü tüm paydaşlarından aldığı en kıymetli geri bildirimler ve teknolojinin son gelişmeleri ile birleştirip yüksek katma değerli treylerlere dönüştürerek lojistik sektörünün rekabet gücünü artırıyor.

Avrupa’nın en yüksek test çeşitliliği ve kapasitesindeki iki Ar-Ge merkezi ve 2025 yılında açılan Avrupa’daki ilk ve tek treyler test pistinde Tırsan’ın lider ekipleriyle geliştirilen, en zorlu yol iklim ve kullanım koşullarında sağlamlığı güvenliği ve verimliliği onaylanan Yeni Nesil Tenteli Perdeli sektörün en yoğun katılımı ile 27 Eylül 2025 Cumartesi günü lanse edildi.

Lojistik sektörünün tüm paydaşların en yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlikte paydaşlar hem Yeni Nesil Perdeli Tenteli’yi Tırsan uzman ekipleriyle beraber inceledi hem de Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pistinde performanslarını gözlemledi. Yeni Nesil Perdeli Tenteli Multi-Ride aracı ve Yeni Nesil Perdeli Tenteli Maxima aracı’nın tüm fonsiyonlarını birebir deneyimleyen sektör paydaşları aynı zamanda 24 ton yüklü araçların, test pistinin zorlu parkurlarındaki testlerini güvenli bölgelerden izledi. Parkurdaki araçların, sürüş esnasındaki tam araç ve komponentlerinin performansını değerlendiren deneyimli sektör paydaşları yeni nesil aracı onayladı.

Etkinlikte, tüm sektör paydaşlarının ve kullanıcıların geri bildirimleriyle geliştirilen Yeni Nesil Tenteli Perdeli ve Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pistinin deneyimlenmesinden daha çok tüm sektörü bir araya getirmesi ve ortak istişare ön plana çıktı.

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çetin Nuhoğlu gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada sektörün birliğini “Bugün Türkiye’nin her yerinden gelen paydaşlarımız ile o kadar kalabalığız ki, o kadar yakınız ki ve o kadar dostlar arasındayız ki bu bize ömür boyu yetecek kadar mutluluk bahşediyor. Bizim gücümüz, çalışma azmimiz ve sektörümüze, ülkemize katkı sağlama isteğimiz sizlerle beraber olmaktan geliyor ’’ sözleriyle en ön planda vurguladı.

Sözlerine Türk lojistik sektörünün gelişimini ve gücünü vurgulayarak devam eden Nuhoğlu: “1977’de Tırsan kurulduğunda C2 belgeli 83 firma vardı, senede 50-100.000 sefer yapılıyordu. Bugün binlerce dostumuz 1.500.000 seferi başarıyla gerçekleştiriyorlar. Bizim asıl gücümüz bunları hayal edebilmekten ve gerçekleştirmekten geliyor. Türkiye 1980’lerden beri karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden gelmiş, her şart altında mucizeler yaratmış bir ülkedir. Son dönemde bu çevikliğimiz ile yurt dışından gelenler bizden ders alıyorlar, tavsiye istiyorlar. Türkiye budur, asla ümidini kaybetmez. Türkiye her dönemde vardır. Çünkü bizim yorulmaz insanlarımız var. Biz bu ümidi aksiyonla birleştiriyoruz. Sonra da umutla hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Nuhoğlu, sektörel bilgi birikimi ile elde edilen uzmanlığın gelecek nesillere aktarımının ve sektör odaklı çalışmanın önemini şu sözlerle vurguladı: “Lojistik sektörü, köklü deneyimlerini gelecek nesillere aktaran bir sektördür. Dünyada hiçbir sektörde bu kadar uzun ömürlü olmayı başaran şirketler yoktur. Bizim temel gücümüz şudur: Biz bildiğimiz işi geliştirebiliriz. Bildiğimiz işte inovasyon yapabiliriz, patent alabiliriz. Rekabetçiliği bildiğimiz işte sergileyebiliriz. Odaklanmamız gereken tam olarak budur.”

Sözlerine Tırsan’ın yarattığı katma değeri vurgularak devam eden Nuhoğlu: “Şirketimiz, bir Türk firması olarak Avrupa’da, dünyada kendine çok iyi yer edinmiş durumda. Sürekli olarak kendini geliştiren, sürekli olarak üstlendiği görevi yerine getiren, kalitesiyle memnuniyet yaratan bir şirket olarak sizlerle beraberiz’’ diyerek asıl zenginliğin etkinliğe katılan tüm katılımcıların güveni ve dostluğu olduğunun altını çizdi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Tırsan Ar-Ge koordinatörü Ferhat Yiğit ise yaptığı konuşmada Tırsan’ın Ar-Ge kapasite ve yetkinliği ile felsefesini “Ar-Ge merkezimiz sadece Türkiye’ye değil, 70’ten fazla ülkeye hizmet veriyor. Avrupa’dan Asya’ya kadar farklı iklimlerde ve farklı yol koşullarında kullanılacak araçları burada, tek çatı altında geliştiriyoruz. Bu ölçek, dünyada sadece bize nasip olmuş bir kapasitedir. Bu yüzden gururla söylüyoruz: Türkiye’nin Ar-Ge gücü, artık dünyanın da referans noktasıdır. Bizim için Ar-Ge sadece yeni ürün üretmek değildir. Ar-Ge, sizinle omuz omuza yürümektir. Siz yollarda binlerce kilometre kat ederken, biz de laboratuvarlarımızda, bilgisayar ekranlarımızda, test pistlerimizde aynı yolu sizinle kat ediyoruz. Her bir kaynağımızı, her bir mühendislik saatimizi, sizin yolculuklarınızı daha güvenli, daha verimli ve daha kazançlı hale getirmek için harcıyoruz” olarak açıkladı.

Törende müşterilerinin güvenin Tırsan’ın en önemli kriteri olduğunu vurgulayan Yurt İçi Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç: “TIRSAN olarak, 48 yıldır Türkiye'nin aralıksız lideriyiz. Bu hiç kolay bir başarı değil. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bu başarının temeli, yıllardır bizimle yol yürüyen siz değerli müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güvendir. Bu güven, bizim için her şeyden daha kıymetli. Unutmayalım: Sizin bir şikâyetiniz varsa, bunu çözmek bizim ana görevimizdir. Bu anlayışla her geri bildirimi değerlendiriyor, her yeni güne bir adım daha sizler için gelişerek başlıyoruz. Sonuç olarak biz TIRSAN olarak sadece ürün sunmuyoruz. Biz bir güven, bir yol arkadaşlığı, sektörümüzü beraber geliştirmeyi sunuyoruz’’ dedi.

TIRSAN, AR-GE YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

AVRUPA’NIN İLK VE TEK TREYLER TEST PİSTİ

Tırsan, mühendislik tecrübesi ve uzmanlığını 2009 yılında treyler sektörünün ilk Ar-Ge Merkezinin çatısı altında topladı. 2023 yılında 2. Ar-Ge Merkezini TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçirerek test çeşitliliği ve kapasitesini Avrupa’nın zirvesine taşıdı.

Toplam 22.000 m2 kapalı alanda yürütülen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında Tırsan’ın tüm treylerleri, bu treylerlerde bulunan komponentleri ve malzemeleri; tüm çevresel faktörler altında kullanım, dayanım ve güvenlik testlerine tabi tutularak en zorlu koşullar altında en üstün performansı ve en uzun ömrü sağlayacak şekilde geliştiriliyor, test ediliyor ve onaylanıyor.

Yerelde ve uluslararasında yaptığı yol testlerini daha kontrolü, tekrar edilebilir ve hızlı şekilde gerçekleştirmek ve sektörün geri bildirimlerini daha hızlı ve güvenli şekilde treylerlere yansıtabilmek Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pistini devreye aldı.

Tırsan, ürün geliştirme ve onaylama süreçlerinde bilgisayar destekli mühendislik testlerinden başlayarak saha testleri, off-road testleri ve bech testlerine kadar en çeşitli testleri hem Avrupa’nın en yüksek kapasiteli Ar-Ge merkezlerinde hem de çeşitli yerel ve uluslararası yollarda 2009 yılından beri gerçekleştiriyor.

Tırsan’ın Adapazarı Mega Kampüsü’nde bulunan Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pisti Avrupa’nın önde gelen Ar-Ge ve test kuruluşu IDIADA ile iş birliğinde treyler testlerinin ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde tasarlandı.

12 farklı parkurdan oluşan test pistinde; burulma, stabilite, yük güvenliği, denge, dayanım testleri gerçek kullanım ömrünü güvence altına alacak şekilde uzman Tırsan mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Tırsan’ın müşterilerinin rekabetçiliğini geliştiren ve sektöre yön veren tüm çalışmaların sonucunda tescil ettiği patentler ile Turkishtime tarafından yayınlanan Ar-Ge raporuna göre tescil edilen patent sayılarında son 5 yıldır tüm sektörler genelinde ilk 5’te, son 6 senedir de otomotiv sektöründe ilk 3’te yer alıyor. Tırsan aynı zamanda TAYSAD ödüllerinde de son 3’ü üst üste olmak üzere toplamda 5 kez patent şampiyonudur.

TREYLER MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ STANDART

KARADA, TRENDE, GEMİDE

EN SAĞLAM, EN GÜVENLİ, EN ÇEVİK

Tırsan Yeni Nesil Tenteli Perdeli, lider mühendis ekipleri tarafından ile Avrupa’nın en yüksek test kapasitesi ve çeşitliliğine sahip ödüllü Ar-Ge Merkezlerinde ve Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pistinde toplam 1.5 milyon kilometre test sürüşü ile en sağlam, en güvenli, en çevik olduğunu ispatlayarak treyler mühendisliğinin yeni standardı olarak onaylandı.

Treyler mühendisliğinin yeni standardını belirleyen Tırsan Yeni Nesil Tenteli Perdeli, treyler teknolojilerine 24 tamamen özgün ve patentli ve 7 Tasarım olarak sektöre birçok ilki kazandırarak küresel ölçekte çığır açıcı bir konumda yer almaktadır.

Bilgisayar destekli geliştirme süreçlerinde sürüş güvenliği, performansı ve yükleme senaryoları gibi analizleri başarıyla tamamlayan Yeni Nesil Tenteli Perdeli, Türkiye’nin tüm yollarında, asfalt başta tüm yol zeminlerinde

Yeni Nesil Tenteli Perdeli, Tırsan mühendislerince önce bilgisayar destekli geliştirme ve test süreçlerinden geçirildi. Sürüş güvenliği, performansı ve yükleme senaryolarını dijital ortamda başarıyla tamamlayan tasarım daha sonra Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yüklü şekilde yol ve zorlu yol dışı alanlarda test edildi. Zorlu yol koşulları testlerine paralel Tırsan Ar-Ge merkezinin en gelişmiş test ekipmanlarıyla hem komple araç hem tüm komponentleri, fonksiyonel doğrulama, ergonomi ve dayanım testlerine tabi tutulmuş, bu sayede yalnızca dayanım ve güvenlik yeterliliği değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de üst düzeye taşınarak, bilimsel veriler ışığında güvenilirlik ve performans açısından uluslararası düzeyde onaylanmış Yeni Nesil Tenteli Perdeli ortaya çıkmıştır.

Aynı zamanda treyler mühendisliğinin yeni standardı olan bu ürün ailesi, dünya çapında bir ilk olan treyler dayanım test pistimizde sınanarak Ar-Ge altyapımızın derinliğini ve inovasyona olan bağlılığımızı somut şekilde göstermiştir. Ortaya çıkan teknoloji, yalnızca Tırsan ve sektörümüz için değil, tüm global treyler sektörü açısından dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Geleceğin treyler teknolojilerini bugünden kullanıcılarla buluşturmayı başarmıştır.

TIRSAN YENİ NESİL TENTELİ PERDELİ ÖZELLİKLERİ

Tırsan, uzman ekipleri ile Avrupa’nın en yüksek test kapasitesi ve çeşitliliğine sahip ödüllü Ar-Ge Merkezlerinde Yeni Nesil Tenteli Perdeli ürün ailesini geliştirdi. Yeni Nesil Tenteli Perdeli, en zorlu yollarda ve tüm çevresel faktörler altında kullanım, dayanım ve ömür testlerinde onaylandı.

7 tasarım ve 24 teknik patent ile Tırsan mühendisliğinin en güçlü örneklerinden Yeni Nesil Tenteli Perdeli, Türkiye’nin dört bir yanındaki yollarda ve Tırsan’ın Mega Üretim Kampüsünde bulunan Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pistinde tam 1.5 milyon kilometre test sürüşü ile en sağlam, en güvenli ve en çevik olduğunu ispatlayarak treyler mühendisliğinin yeni standardını belirliyor.

Tırsan Yeni Nesil Tenteli Perdeli; karada, trende ve gemide rekabet gücünüzü en üst düzeye çıkarır.

Tırsan mühendisliğiyle geliştirilen sektörün sağlamlık, çeviklik ve güvenlik öncüsü şasi yapısı en zorlu yol ve yük koşullarında üstün denge ve güven sağlar. Üst yapısı yeniden tasarlanan Yeni Nesil Tırsan Tenteli Perdeli sağlamlığı ve kullanım kolaylığını en üst seviyeye taşır.

Tırsan Yeni Nesil Tenteli Perdeli, her darbeye dirençli ön paneli, yenilenmiş sağlam arka yapısı, hafifletilmiş çatı şapkası, kapıya entegre menteşe tasarımlı yeni nesil kapısıyla en ince ayrıntısına kadar test edilmiştir. Hızlı ve kolay açılır, ergonomik ve konforlu operasyon sunar.

Yük güvenliğinden taviz vermeyen Yeni Nesil Tenteli Perdeli K-Fix sistemi 17.000 farklı kombinasyonda her biri 2.5 ton dayanımda, tüm kanca/spanzet tipine tam uyum sağlayarak her yükte, güvenli ve sabit taşıma sağlar.

Karayolu, demiryolu ve deniz taşımacılığına kesintisiz operasyon sağlayan dayanıklı yeni nesil tasarım, intermodal operasyonlarda güvenlik, dayanıklılık ve verimliliği bir araya getiriyor. En sağlam, en çevik en güvenli Yeni Nesil Tenteli Perdeli, treyler mühendisliğinin yeni standardı ile her taşıma modunda her yükte rekabetinizi artırır.