Dünya Kadın Girişimciler Günü olan 19 Kasım tarihinde, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleşecek Ticaretin Kadınları etkinliği; iş dünyasının önde gelen isimleri, kadın girişimciler ve sektör profesyonellerini buluşturacak.

Gün boyunca paneller, kadın girişimcilerin ilham veren başarı hikâyeleri, networking oturumları ve etkileşimli bölümlerle dolu kapsamlı bir program katılımcıları bekliyor.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, (KAGİDER) tarafından Garanti BBVA’nın destekleriyle düzenlenen “Ticaretin Kadınları” etkinliği, kadın girişimciliğini güçlendirmek ve iş dünyasında kadınların görünürlüğünü artırmak amacıyla, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Etkinlik, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de yapılacak.

Ticaretin Kadınları buluşmaları, kadın girişimciliğini desteklemek, ilham veren başarı hikâyelerini paylaşmak ve kadınların ticarette daha etkin rol üstlenmesini sağlamak amacıyla düzenleniyor.

İş dünyasının önde gelen isimlerini, girişimcileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek buluşmada, gün boyu sürecek paneller, konuşmalar ve networking alanları yer alacak.

Açılış konuşmalarını KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya’nın yapacağı etkinlik, Erdal Uzunoğlu’nun “İlişki Sermayesi ve Bağ Kurmanın Gücü” konuşmasıyla devam edecek. Programın dikkat çekici konuşmacıları arasında, ilham veren kadın girişimci hikâyeleriyle Aslı Elif Tanuğur Samancı, Milka Karaağaçlı, Sinem Özler Kırangeçen ve Simay Bülbül yer alıyor.

Programda yer alan “Pazara Açılan Kapılar” panelinin moderatörlüğünü UN Women eşitlik savunucusu Ebru Nihan Celkan üstlenecek. Bu bölümdeki panelistler ise; “İhracatın İlk Adımları” konuşmasıyla TİM Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Mutlu, perakende alanındaki konuşmasıyla Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, Hepsiburada Kategori Direktörü Feyza Kandemir ise e-ticaretteki dönüşüm ve fırsatlar üzerine konuşacak. Ayrıca BBA Stratejik Marka Danışmanlığından Burcu Ağma, yapay zekânın marka stratejileri ve pazarlama alanına etkisini ele alacak.