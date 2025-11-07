Olay, Trump’ın açıklamalarının ardından söz alan Eli Lilly CEO’su David Ricks’in konuşması sırasında gerçekleşti. Findlay’in fenalaşarak yere düşmesi üzerine, toplantıda bulunan Medicare ve Medicaid (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz hızla müdahalede bulundu.

Canlı yayın, Beyaz Saray yetkilileri tarafından aniden kesilirken, basın mensuplarının salondan çıkarılması dikkat çekti. Olay sonrası toplantıya yaklaşık 30 dakikalık bir ara verildi.

Trump: “Fenalaştı ancak durumu iyi”

Ara sonrasında kameraların karşısına yeniden geçen ABD Başkanı Trump, yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Trump açıklamasında, “Şirket temsilcilerinden biri fenalaştı. Gördüğünüz gibi yere düştü ama şu anda iyi durumda. Doktor kontrolünde ve gerekli müdahale yapıldı” ifadelerini kullandı.

Zayıflama İlacı Üreticileriyle Tarihi Anlaşma

Toplantının ana gündeminde, obeziteyle mücadelede öne çıkan “Eli Lilly” ve “Novo Nordisk” şirketleriyle yapılan yeni iş birliği anlaşmaları vardı. Anlaşma kapsamında, ABD genelinde kilo kontrolü ilaçlarının erişilebilirliğinin artırılması ve Medicare kapsamına alınması hedefleniyor.

Dr. Mehmet Öz’ün Hızlı Müdahalesi Dikkat Çekti

Olay sırasında Findlay’e ilk müdahaleyi yapan Dr. Mehmet Öz’ün soğukkanlı tavrı sosyal medyada da gündem oldu. Katılımcıların güvenli bir şekilde salondan çıkarıldığı olayda ciddi bir yaralanma olmadığı belirtildi.