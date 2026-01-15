Gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda toplam 13,6 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve idari para cezası uygulandı. Bu tutar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 artış anlamına geliyor.

Bakanlık açıklamasına göre, 2025 yılında Ticaret Müfettişleri tarafından 240 firma sonradan kontrol denetimine tabi tutuldu. Bu denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler kapsamında 1,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Söz konusu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 22 artış gösterdi.

Öte yandan ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında önemli bulgular elde edildi. Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 18 Bölge Müdürlüğü kontrol şubeleri tarafından 224 bin 738 gümrük beyannamesi yeni nesil analitik teknolojiler kullanılarak ikinci kez incelendi. İncelemeler sonucunda, mevzuata aykırı işlem yaptığı tespit edilen 7 bin 410 firma tarafından tescil edilen 49 bin 975 gümrük beyannamesi için 11,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı alındı. Bu alanda ek tahakkuk ve ceza tutarı, geçen yıla göre yüzde 120 artış kaydetti.

Böylece 2025 yılı genelinde ikincil kontrol denetimleri sonucunda 11,8 milyar TL, sonradan kontrol denetimleri sonucunda ise 1,8 milyar TL olmak üzere toplamda 13,6 milyar TL idari para cezası uygulanmış oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında da usulsüz işlem tesis ederek haksız kazanç sağlayan ve ticari rekabet ortamını bozan uygulamalara karşı denetim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, son teknoloji analitik imkânlar ile tecrübeli insan kaynağının birlikte kullanılarak caydırıcı denetimlerin sürdürüleceği ve kamunun gelir kaybının önlenmesine kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.