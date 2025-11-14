Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, tescil edilen taşıtlara ilişkin bilgiler, 18 Kasım 2025 tarihinden itibaren tüm gümrük idarelerinde eşzamanlı olarak Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılacak. Daha önce manuel olarak kaydedilen taşıt bilgileri, özellikle turizm sezonlarında gümrük kapılarında uzun bekleme sürelerine yol açabiliyordu.

Dijital dönüşüm projesi ile taşıt geçiş işlemleri artık daha kısa sürede gerçekleştirilebilecek. Bu sayede tescil aşamasında harcanan süre azalacak ve gümrük kapılarında işlem akışı hızlanacak. Bakanlık yetkilileri, sistemin devreye alınmasıyla yerli plakalı araçların yurda giriş ve çıkış işlemlerinin daha hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.